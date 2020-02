Verdeeld GSMA beslist vrijdag of Mobile World Congress doorgaat

De derde grootste krant van Spanje, La Vanguardia, meldt dat het Mobile World Congress (MWC) mogelijk helemaal wordt geannuleerd dit jaar. Er heerst verdeeldheid binnen de GSMA, de organisator, om door te gaan met het evenement. Vrijdag is er een GSMA-vergadering en wordt er een definitieve beslissing genomen. Al is het misschien verstandiger om de stekker er nu al uit te trekken.

Het event staat op de agenda van 24 tot 27 februari, maar een aantal grote bedrijven hebben besloten zich terug te trekken vanwege het Corona-virus. De reden die bedrijven opgeven is dat ze hun personeel, partners en klanten niet aan onnodige risico’s willen blootstellen. Aangezien het Mobile World Congress een zeer gevarieerd internationaal gezelschap trekt, waaronder uit China, zien veel bedrijven af van hun komst naar deze editie. De meeste bedrijven hebben al honderdduizenden euro’s of zelfs miljoenen euro’s geïnvesteerd in de 2020-editie.

Lijst met bedrijven

Onder de bedrijven die afzien van deelname aan de beurs bevinden zich onder meer Amazon, Amdocs, Ericsson, Intel, LG, MediaTek, NTT Docomo, NVIDIA, Sony, Viavi en Vivo. Andere bedrijven hebben al flink in hun activiteiten gesneden, zodat ze minder personeel hoeven in te vliegen.

GSMA is vereniging van telecomproviders en fabrikanten

Het GSMA is een vereniging van alle grote telecomproviders en fabrikanten van over de hele wereld. Het GSMA is ook de organisator van het Mobile World Congress. In het bestuur zitten de 25 grootste operators.

Ericsson was de één van de eerste fabrikant die besloot thuis te blijven. Concurrenten van Ericsson zijn Nokia en Huawei. Nokia heeft laten weten nog een beslissing te moeten nemen, maar lijkt daarmee flink te twijfelen. Huawei komt wel, maar met een veel kleinere bezetting. Onderdeel de telecomproviders heerst verdeeldheid.

Aantal GSMA-leden willen MWC annuleren

Bij een andere Spaanse krant lezen we dat de CEO’s van grote telecomproviders als Deutsche Telecom en Vodafone de stekker uit MWC willen trekken. Ze willen dit echter in een gezamenlijk besluit doen met andere grote telecomproviders. Orange en Telefonica zijn echter nog niet overtuigd. De Spaanse telecomprovider Telefonica ziet zichzelf als gastheer, aangezien het event in Barcelona wordt gehouden en staat ongetwijfeld onder politiek druk. De beurs heeft een impact van 492 miljoen euro op de stad Barcelona. De CEO van Orange, Stéphane Richard, is president van de GSMA, de vereniging die het MWC organiseert.

Verdeeldheid binnen GSMA

NTT Docomo heeft als eerste telecomoperator besloten om zich terug te trekken en is daarmee ongetwijfeld voorstander van het annuleren van het event. Naar verluidt willen Deutsche Telecom en Vodafone dus ook annuleren. De grote vraag die nu overblijft is hoe groot de verdeeldheid precies is. Wat willen de andere telecomproviders?

Volgens La Vanguardia volgt vrijdag een officiële beslissing van de GSMA. Dan vindt er een vergadering plaats waarin de knoop moet worden doorgehakt. Doorgaan met het event, of een week van te voren de stekker eruit trekken. Beide keuzes zijn pittig om te maken. Er zijn enorm veel partijen bij betrokken die hier schade van ondervinden. Aan de andere kant is gezondheid niet te koop, dus hoe groot is het risico en wil je dat nemen?

Hoe levensvatbaar is MWC 2020 nog?

Als de verdeeldheid groot is binnen de GSMA, dan is het wellicht een betere vraag om te stellen hoe levensvatbaar deze editie nog is? Als de keuze wordt gemaakt om door te gaan met het event, maar vervolgens gaan een tiental of zelfs meer grote bedrijven (bijvoorbeeld Deutsche Telecom, Vodafone en Nokia om er even snel drie te noemen) zich alsnog afmelden. Dan slaat dat een enorm gat in het event. Naar verluidt is er door de huidige afzeggingen al 10 procent leegstand. Als dat oploopt tot 20, 30 of zelfs 40 procent, dan wordt de ervaring voor de bezoeker bij voorbaat al zeer ondermaats. Dan is het misschien beter om nu de stekker eruit te trekken.

We volgen de keuzes van bedrijven op de voet, net als de beslissing van de GSMA, maar het ziet er niet rooskleurig uit.