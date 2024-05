Jouw IT-project liep op rolletjes. Je koos voor een IT-oplossing die paste bij jouw doel om efficiënter te werken, kosten te besparen en te innoveren. Je zocht de samenwerking met IT-experts, benutte hun kennis en ging zo live op de afgesproken datum: een succes. Toch lijk je nu verder weg van jouw doel dan aan de start van het project. Collega’s zetten de hakken in het zand en de productiviteit is tot een dieptepunt gedaald. Welkom in de Valley of Despair.

De Valley of Despair (vallei van wanhoop) is een veelvoorkomend fenomeen na ingrijpende IT-veranderingen. In deze vallei komen je gebruikers terecht als de focus meer op de techniek dan op de mens lag tijdens het project. Bedrijven horen dan vaak het volgende van hun medewerkers:

“De oude oplossing deed het toch prima?”

Medewerkers zien geen meerwaarde in de nieuwe oplossing en gebruiken de software dus ook niet. De oude situatie werkte toch prima? Mensen verzetten zich en werken door op de oude vertrouwde manier.

“Voor mij voegt dit werkelijk niets toe.”

Je collega’s gebruiken de nieuwe software niet of nauwelijks. Waarom? Omdat het nieuwe systeem niet aansluit op hun processen. Misschien is het zelfs volledig de verkeerde oplossing. Of is de oplossing inmiddels alweer verouderd.

“Ik begrijp er geen snars van.”

Gebruikers begrijpen niet hoe ze met het nieuwe systeem om moeten gaan en gebruiken de oplossing daarom niet of verkeerd.

“Kan dat? Dat wist ik helemaal niet.”

Medewerkers halen niet alles uit de oplossing, omdat ze simpelweg niet weten wat er allemaal mogelijk is. Misschien weten sommige collega’s ook niet dat ze toegang hebben tot bepaalde opties.

Veel projectleiders en IT-mensen verwachten dat een nieuw IT-project automatisch tot verbetering leidt. Maar als je naar deze pijnpunten kijkt, snap je dat dit voor de eindgebruikers niet zo vanzelfsprekend is. Sterker nog, ze laten het nieuwe systeem links liggen en werken gewoon op de oude manier door. En dat terwijl de nieuwe software alles in huis heeft voor die eindgebruiker om soepeler en efficiënter te werken.

Hoe voorkom je de Valley of Despair?

Volledig voorkomen is onmogelijk: een perfecte implementatie en adoptie bestaat niet. Gebruikers hebben altijd even tijd nodig om aan hun nieuwe digitale gereedschap te wennen. Je aanpassen aan de nieuwe situatie terwijl je de oude manier afleert, kost gewoon tijd. En dat is ook niet erg.

Wel kun je ervoor zorgen dat je zo kort mogelijk in deze vallei bent. Door je te beseffen dat een IT-implementatie veel verder gaat dan het beschikbaar stellen van een innovatieve technologie. Zo’n project brengt namelijk ook aanpassingen van werkstromen en bedrijfsprocessen met zich mee. Aandacht voor de zachte, menselijke aspecten is daardoor noodzakelijk. Hoe je dat precies doet, leggen we uit in ons blog over de vier stappen naar verandersucces.

Dit is een ingezonden bijdrage van Cegeka. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.