Google hint naar een terugkeer van Google Glass. Althans, met de aankondiging van Project Astra liet het bedrijf opeens weer een augmented reality (AR)-bril zien. Waarom vindt er een heropleving plaats voor Google’s AR-project?

Google Glass debuteerde in 2015 maar werd al gauw opgedoekt. Voor professionele doeleinden bleef de AR-bril echter in gebruik tot vorig jaar. Microsofts aanzienlijk forsere HoloLens, dat zich altijd al enkel op professionele toepassingen richte, was een stuk succesvoller en wordt bijvoorbeeld gebruikt om te assisteren bij vliegtuigconstructie.

Het idee van AR is om een digitale laag bovenop de fysieke wereld te plaatsen. De eindgebruiker keek bijvoorbeeld bij Google Glass gewoon naar de werkelijkheid, maar kon notificaties en andere UI-elementen zien door een miniscule projector op de rand van de glazen.

MR, AR, VR, spatial computing…

Inmiddels is deze markt weer volop in beweging. Microsoft zette een punt achter het wegkwijnende Windows Mixed Reality afgelopen jaar, terwijl Apple en Meta juist weer “spatial computing”-producten aan de man brengen. De naamgeving is nog altijd onduidelijk: MR, AR, VR, spatial computing en meer worden veelal door elkaar gehusseld. Waar we het hier over hebben is een visuele beleving waarbij je als gebruiker niet volledig “verdwijnt” in een digitale realiteit, maar digitale elementen een toevoeging zijn aan die werkelijkheid. Apple zou dit nog altijd spatial computing noemen, want die term omvat alles van augmented reality tot virtual reality.

Bron: Google

De AR-bril werd niet expliciet door Google aangekondigd tijdens het eigen I/O-evenement deze week. Echter was het wel duidelijk zichtbaar in een vooraf gesneden video die Project Astra aankondigde (niet te verwarren met de variant van NetApp) Dit maakt van Google’s AI-suite een alomvattende assistentietool die mee kan kijken met de camera van je smartphone. Of het nu tekst, beeld of geluid is, Google heeft Gemini’s modellen klaarstaan om de gebruikservaring te verrijken met AI.

Tip: Google voegt Gemini-features toe aan Google Photos-app met Ask Photos

Dat kan in apps als Photos zijn met “Ask Photos” of met de welbekende zoekmachine, maar dus ook om objecten te herkennen of code te analyseren via camerabeelden. Google DeepMind-topman Demis Hassabis refereert aan een “universele assistent”, vergelijkbaar met wat de Star Trek Communicator of de AI-stem uit de film “Her” representeert. “Je zult eraan gewend raken dat het er altijd is als je het nodig hebt.”

Bril slechts een hint

Google heeft doelbewust Project Astra vooral via smartphones tentoongesteld. Toch wijzen de uitleg van Hassabis en het in beeld brengen van de AR-bril dat er meer plannen op komst zijn. Een heropleving van Google Glass zou logisch zijn om het idee van een omnipresente assistent te realiseren. Wel heeft het aardig wat aan overtuigingskracht te winnen. De sleutel ligt gedeeltelijk bij een aantrekkelijke prijs, iets dat de Apple Vision Pro-bril bijvoorbeeld niet biedt. Die VR-headset kost een schrikbarende 3500 dollar en komt binnenkort naar Europa.

De andere vraag, wellicht een lastigere om te beantwoorden: zitten gebruikers hier wel op te wachten? Vendoren proberen AI-modellen zo krachtig mogelijk te maken op smartphones, zodat de AI-functionaliteit niet tot een privacyprobleem leidt door persoonlijke data naar de cloud te verzenden. Mocht Google zelfs mee kunnen kijken, dan zullen vele potentiële klanten een eventuele AR-bril links laten liggen. Als alles lokaal te draaien is met de gepresenteerde features, dan zou Google Glass wellicht bijna 10 jaar na dato een opvolger kunnen krijgen die wél succesvol is.

Lees ook: Apple Vision Pro binnenkort waarschijnlijk ook verkrijgbaar buiten VS