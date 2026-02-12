ICANN opent in 2026 een nieuw aanvraagvenster voor eigen extensies

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is beheerder van Top Level Domains. Dit jaar zal de non-profit een nieuwe aanvraagronde openen voor het indienen van eigen TLD’s. Vanaf 30 april tot 12 augustus 2026 is het mogelijk voor bedrijven om een eigen domeinnaamaanvraag in te dienen en uiteraard kunnen ook Nederlandse ondernemers deelnemen. Er hangt echter wel een prijskaartje aan het aanvragen van een extensie, aangezien de kosten €227.000 bedragen (wat overigens geen garantie geeft op acceptatie).

Welke TLD’s zijn het nieuwste?

De laatste aanvraagronde voor het indienen van eigen Top Level Domains (TLD’s) vond plaats in 2012, wat dus wel even geleden is. We hebben het dan over het indienen van aanvragen voor eigen TLD’s, wat dus niet betekent dat er intussen geen nieuwe TLD’s zijn bijgekomen.

Er zijn in de tussentijd namelijk behoorlijk wat extensies toegevoegd door de ICANN zelf, waaronder .PLAY, .MOBILE, .FREE en .TALK. Een andere recente toevoeging die (in tegenstelling tot veel andere nieuwe extensies) veelvuldig gebruikt wordt, is .AI.

Wat zijn populaire TLD’s volgens Antagonist?

In totaal bestaan er meer dan 1.500 verschillende TLD’s. Het is dus belangrijk om een goede domeinnaam te kiezen, waarbij .COM uiteraard nog altijd het populairste is. Op Antagonist kun je voor ieder willekeurig domein bekijken welke extensies nog vrij zijn, waaronder het registreren van zowel populaire als minder gebruikte extensies.

Het is wel leuk om te weten dat 44% van alle sites .COM bevatten. Andere populaire TLD’s zijn .CN (China), .NET en .ORG. En hoewel in Europa .DE erg gewild is, is .NL niet meer weg te denken in eigen land en volgens veel Nederlanders de meest betrouwbare extensie. Wat de reden is dat Nederlandse ondernemers volgens Antagonist zowel een .NL, .EU als .COM domeinnaam registreren.

Is het verstandig om meerdere extensies vast te leggen?

Dit is een vraag die we hebben gesteld aan de domeinnaam-experts van Antagonist. Zij geven aan dat dit afhankelijk is van het soort onderneming en het wel of niet willen handelen buiten de eigen grenzen. Het is volgens Antagonist essentieel om niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst te kijken.

Als er ambitie is om uit te breiden, is het vastleggen van meerdere extensies een slimme keuze. Dit voorkomt namelijk dat een ander er met “je” extensie vandoor gaat of dat er verwarring ontstaat over wat de juiste extensie is.

De TLD kan ook worden gebruikt voor zakelijke e-mail, waarbij bekende extensies eerder als vertrouwd worden gezien door klanten, aldus hostingbedrijf Antagonist.

Welke TLD is het beste?

Zeker nu er nieuwe extensies aankomen en er zoveel keuze is, is het nog belangrijker om een goede domeinnaamstrategie te kiezen. De beste extensie is volgens velen .COM, maar het kan een uitdaging zijn om een domeinnaam met deze extensie te vinden die eenvoudig en duidelijk is. Veel van deze .COM domeinen zijn VIP-domeinen, wat betekent dat ze onbetaalbaar zijn voor startende en reguliere ondernemers. Lees deze uitgebreide analyse over domeinnaam trends voor meer inzicht en het opdoen van ideeën, waarin overigens nog een belangrijke extensie wordt onthuld die veelvuldig gebruikt wordt.