De komst van de door Google geïntroduceerde nieuwe top level domains (TLD’s) .zip en .mov worden door critici niet van harte toegejuicht. Ze geven volgens hen makkelijk aanleiding tot misbruik, schrijft Ars Technica.

Onlangs heeft Google een achttal nieuwe TLD’s toegevoegd. Onder deze domeinen bevinden zich .zip en .mov. Deze twee domeinen krijgen van critici de volle laag, aangezien zij in hun ogen aanleiding geven tot mogelijk eenvoudig misbruik en misleiding.

Vooral doordat deze extensies grote verwarring bij eindgebruikers kunnen bewerkstelligen. .zip is een extensie die als archiverings-extensie wordt gebruikt en .mov is de extensie van een videoformaat van Apple.

Verwijzing naar malware

De critici zijn bang dat als deze domeinextensies in bijvoorbeeld e-mails of in social media post verschijnen automatisch veranderen in aanklikbare links. Kwaadwillenden kunnen dan makkelijk op deze technische fout inspelen en doorverwijzen naar kwaadaardige websites en/of malware installeren. Dit geheel met opzet natuurlijk.

Reactie Google

In een reactie geeft Google aan, zo schrijft Ars Technica, dat het gebruik van de bewuste TLD’s toch in orde is. Wel gaat de techgigant in de gaten houden of de nieuwe TLD’s worden misbruikt voor kwaadaardige doeleinden.

Als onderbouwing geeft Google aan dat misbruik wordt tegengegaan door Google Safe Browsing. Bovendien zouden er in het verleden al eerder ‘bekende’ extensies zijn gebruikt voor TLD’s, zoals .command. Ook hier zou verwarring zijn ontstaan, maar uiteindelijk niet tot problemen hebben geleid.

Blijvende achterdocht

Inmiddels zijn er nu 2.753 domeinnamen met .zip geregistreerd. Bij slechts twee van deze domeinnamen is bekend dat zij mogelijk kwaadaardig zijn. De critici blijven echter sceptisch over het gebruik van .zip en .mov als TLD en overwegen deze extensies van de public suffix list (PSL) proberen te halen.

