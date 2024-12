Grip op data: Het belang van datasoevereiniteit en slimme cloudstrategieën

De meeste bedrijven, en met name MKB’ers, weten niet precies waar hun data staat opgeslagen. Dit kan leiden tot onverwachte juridische en beveiligingsrisico’s. In een wereld waarin data de kern vormt van innovatie, groei en de bedrijfscontinuïteit, is controle over die data essentieel. In dit artikel deel ik mijn inzichten over hoe bedrijven hun data beschikbaar en veilig kunnen houden in een steeds complexere digitale omgeving.

Amerikaanse toegang tot data op Europese bodem

Een groot deel van de wereldwijde cloud- en data-infrastructuur wordt beheerd door Amerikaanse hyperscalers zoals Microsoft, Google en Amazon. Hoewel deze bedrijven investeren in Europese datacenters, blijft de juridische controle vaak bij hun moederbedrijven in de VS. Dit roept vragen op over datasoevereiniteit en veiligheid van data. Neem bijvoorbeeld een Europese organisatie die klantdata opslaat in een Amerikaanse cloud; ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het risico bestaan dat data toegankelijk is voor Amerikaanse autoriteiten. De Amerikaanse Patriot Act biedt hen namelijk de mogelijkheid om toegang te krijgen tot data van Amerikaanse cloud-providers, zelfs als deze fysiek in Europa is opgeslagen. Veel bedrijven realiseren zich niet dat hun data, welke bijvoorbeeld Azure staat, toegankelijk kan zijn voor Amerikaanse instanties.

Lokale cloudproviders bieden controle en maatwerk

Europese cloudproviders bieden een aantrekkelijk alternatief voor bedrijven die meer controle willen over hun data. Lokale spelers zoals Uniserver en Intermax hebben datacenters in eigen land. Deze providers bieden vaak een hoger serviceniveau en meer maatwerk. Zo kan een Nederlands bedrijf dat werkt met gevoelige klantdata ervoor kiezen om deze volledig in Nederland te houden via een lokale cloudprovider. Hoewel deze providers misschien niche blijven, is er een groeiende markt voor hen, vooral onder bedrijven die datasoevereiniteit belangrijk vinden. Bovendien geldt dat lokale providers specifieke wensen van klanten vaak beter ondersteunen dan standaardoplossingen van hyperscalers.

Hybride oplossingen: het beste van twee werelden

Met hybride cloudoplossingen kunnen bedrijven het beste van beide werelden combineren – de veiligheid en controle van lokale opslag met de schaalbaarheid van de public cloud. Bij Veeam adviseren we klanten vaak om data te verdelen over meerdere locaties, zoals lokale opslag gecombineerd met cloudopslag voor back-ups. Dit biedt een balans tussen kosten, snelheid en datasoevereiniteit. Denk aan een bedrijf dat productiedata lokaal bewaart voor snelle toegang, maar oudere back-ups naar een goedkope cloudopslag in bijvoorbeeld Azure verplaatst. Door een slimme mix te maken, kunnen bedrijven kosten besparen en tegelijkertijd voldoen aan regelgeving.

Consolidatie leidt tot schaalvoordelen

De vraag naar datasoevereiniteit zal blijven groeien, vooral door strengere regelgeving en toenemende bezorgdheid over datatoegang. Hybride modellen, waarbij bedrijven gebruikmaken van zowel lokale als internationale cloudoplossingen, bieden interessante mogelijkheden. Consolidatie in de markt, waarbij grotere lokale spelers kleinere overnemen, zal bijdragen aan schaalvoordelen en innovatie. Europese regelgeving zal hyperscalers dwingen om meer rekening te houden met lokale eisen, wat uiteindelijk gunstig is voor de klant. Organisaties die nu investeren in een datastrategie die datasoevereiniteit centraal stelt, zullen in de toekomst meer wendbaarheid en gemoedsrust ervaren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.