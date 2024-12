Forse reeks updates voor Veeam Data Platform 

Veeam Software kondigt de beschikbaarheid aan van Veeam Data Platform v12.3 met een reeks nieuwe functies.

De verbeterde bescherming van identiteit en toegangsbeheer omvat ondersteuning voor het back-uppen van Microsoft Entra ID. “De mogelijkheid om zowel Active Directory als Entra ID te beschermen is belangrijk. Dit omdat aanvallen op basis van identiteit sterk toenemen. Hackers kiezen er steeds vaker voor om in te loggen in plaats van systemen te hacken, wanneer dat mogelijk is,” verklaart Krista Case, onderzoeksdirecteur bij The Futurum Group.

Andere functies in de nieuwe release zijn onder meer Recon Scanner en Veeam Threat Hunter, waarmee Veeam proactieve dreigingsanalyse verbetert. Het gebruik van generatieve AI biedt intelligentere bescherming van bedrijfsgegevens, met geavanceerde rapportage aangedreven door Veeam Intelligence.

Uitgebreide gegevensportabiliteit

Daarnaast breidt Veeam Data Platform v12.3 de gegevensportabiliteit uit door volledige Nutanix AHV-bescherming te bieden, met applicatiebewuste verwerking, uitgebreide waarschuwingen en analyses voor Nutanix AHV-werkbelastingen.

Volledig geïntegreerd met Veeam Data Cloud Vault v2 biedt de nieuwste update ook directe toegang tot veilige, fysiek gescheiden, versleutelde en onveranderbare cloudopslag die volgens Veeam “voorspelbaar geprijsd” is.

“Beveiliging begint met identiteit en authenticatie. Daarom is het bieden van back-up voor Microsoft Entra ID een belangrijke toevoeging aan Veeam Data Platform v12.3. We kunnen nu het meest gebruikte identiteit- en toegangsbeheersysteem beschermen en dit combineren met nieuwe proactieve dreigingsanalysetools, zodat bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op cyberdreigingen,” stelt Anand Eswaran, CEO van Veeam.

Recon Scanner biedt technologie voor proactieve dreigingsbeoordeling. Dit is het identificeren van tactieken, technieken en procedures (TTP’s) van tegenstanders vóór een cyberaanval. Het is gebouwd op de gepatenteerde Coveware-technologie die wordt gebruikt om duizenden ransomware-incidenten tegen te gaan. Coveware werd eerder dit jaar overgenomen door Veeam.

Slapende dreigingen opsporen

Veeam Threat Hunter biedt versnelde malwaredetectie op basis van signatures, waarmee organisaties een breder net kunnen uitwerpen en slapende dreigingen in hun back-ups kunnen opsporen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Threat Hunter maakt gebruik van machine learning en heuristische analyse om geavanceerde dreigingen zoals polymorfe malware te identificeren. De dreigingssignaturen en ML-modellen worden meerdere keren per dag bijgewerkt om nieuwe dreigingen te detecteren.

Een andere nieuwe functie is IoC Tools Scanner, waarmee organisaties worden gewaarschuwd bij de aanwezigheid van Indicators of Compromise (IoC)-tools die vaak door cybercriminelen worden gebruikt – waaronder technieken zoals laterale beweging, gegevensuitvoer, command-and-control, toegang tot inloggegevens en meer op beschermde machines. Deze tool belooft de Mean Time to Detect (MTTD) van dreigingen aanzienlijk te verkorten.