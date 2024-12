Datatrends 2025: grip op data infrastructuur en AI

Terwijl we 2025 naderen, blijft het technologische landschap zich in een razendsnel tempo ontwikkelen. Dit heeft ook zijn weerslag op de onderliggende IT- en bedrijfsinfrastructuren die data verwerken en analyseren, ongeacht waar het opgeslagen is.

Organisaties veranderen hun on-premises omgevingen steeds meer naar een mix van gevirtualiseerde, niet-gevirtualiseerde en gecontaineriseerde applicaties. Deze diversificatie, samen met de verspreiding over meerdere clouds, stimuleert tegelijkertijd de behoefte aan standaardisatie om kosten, complexiteit en beveiligingsrisico’s te verminderen. Terwijl Security as a Service steeds meer opkomt en organisaties de mogelijkheden van AI evalueren, herzien bedrijven hun IT-strategieën. Dit artikel bespreekt de belangrijkste voorspellingen voor 2025 en belicht de trends die de toekomst van technologie, datamanagement en bedrijfsvoering zullen bepalen.

Joost van Drenth, Senior Manager Solutions Specialist en Field CTO bij NetApp: “In 2024 hoorden we overal dat de mogelijkheden voor AI eindeloos waren. De AI-euforie neemt echter af naarmate meer projecten niet aan de verwachtingen voldoen. Ik verwacht dat organisaties meer focus en nauwkeurigheid brengen in AI-projecten, waarbij ze waardeverwachtingen en realistische tijdschema’s schetsen.”

Toenemende standaardisatie

Organisaties zullen de diversiteit van hun on-premises omgevingen blijven vergroten met gevirtualiseerde, niet-gevirtualiseerde en gecontaineriseerde applicaties. Naarmate deze applicaties zich over meerdere clouds blijven verspreiden, zoeken organisaties manieren om servicelagen te standaardiseren. Dit helpt om kosten te beheersen, de complexiteit te verminderen, de beveiliging te verbeteren en risico’s te beperken. Door deze standaardisatie kunnen bedrijven efficiënter werken en beter inspelen op veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen.

Enorme groei in Security as a Service

Er zal een aanzienlijke toename zijn van organisaties die investeren in Disaster Recovery as a Service (DRaaS). De groeiende complexiteit en frequentie van cyberaanvallen, strengere regelgeving en regionale conflicten werken dit in de hand. Disaster Recovery is een uitdagend proces, en organisaties zullen het steeds meer beschouwen als een dienst die ze kunnen uitbesteden via een service level agreement (SLA). Hierdoor kunnen ze zich richten op hun kernactiviteiten terwijl ze verzekerd zijn van een betrouwbare en efficiënte herstelstrategie en kritieke bedrijfsmiddelen zoals klantgegevens en intellectueel eigendom veilig blijven.

De realiteit van AI dringt door

De euforie die er over AI bestaat neemt af als projecten niet aan de verwachtingen voldoen. Het is waarschijnlijk dat we een toename van negatieve sentimenten zullen zien naarmate de markt overspoeld blijft met alles wat met AI te maken heeft. Ook zullen bedrijven meer focus en nauwkeurigheid brengen in AI-projecten, waarbij ze waardeverwachtingen en realistische tijdschema’s schetsen. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op bedrijven die door de markt als te AI-gericht worden beschouwd. Deze tendens hebben we eerder meegemaakt. Wie herinnert zich de vroege dagen van de cloud nog?

Grote infrastructuurprojecten noodzakelijk

De wereld wordt zich bewust van het feit dat de meeste landen niet de infrastructuur hebben om de datacenters van stroom te voorzien die ze nodig hebben om hun AI-ambities te verwezenlijken. Sommige landen zullen bijvoorbeeld niet over voldoende water beschikken om datacenters te koelen. Deze realiteit zal de druk verhogen en de verwachtingen temperen over wat AI daadwerkelijk kan leveren en wanneer.

Groeiend belang van het omgaan met data waste

Gedreven door de overtuiging dat ‘hoe meer data we hebben voor AI, hoe beter de AI zal zijn’, zullen de opslagcapaciteiten opnieuw toenemen en neemt de hoeveelheid data die we verzamelen en produceren aanzienlijk toe. Omdat veel van deze data slechts eenmalig wordt gebruikt, zullen bedrijven strategieën ontwikkelen om dit dataverlies beter te begrijpen en te beheren.

Verantwoording nemen voor duurzaamheid van de cloud

In 2025 zullen publieke cloudproviders meer transparantie en verantwoording tonen in de inspanningen die zij doen op het gebied van duurzaamheid en hun inzet voor het milieu. Ook dringen regulerende instanties aan op volledige openbaarmaking. Dit kan ertoe leiden dat bedrijven terugkeren naar duurzame cloudproviders om aan hun duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.

Dit is een ingezonden bijdrage van NetApp.