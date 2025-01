Dit zijn de voorspellingen van DataCore voor 2025

Het digitale landschap verandert constant en organisaties komen telkens voor nieuwe uitdagingen en kansen te staan. Toenemende cyberdreigingen, virtualisatieopties en kunstmatige intelligentie (AI) zorgen ervoor dat organisaties hun strategieën voor dataopslag moeten herzien om veerkrachtig, flexibel en klaar voor de toekomst te zijn. Deze trends zullen de toekomst van dataopslag en -beheer vormgeven. Ik deel graag onze voorspellingen voor 2025.

Cyberopslag is cruciaal om organisaties te beschermen tegen dreigingen

Cyberdreigingen nemen toe en zijn geavanceerder. Daarom zien organisaties dataopslag niet slechts als een opslagplaats, maar ook als een extra beveiligingslaag voor core-, edge- en cloudomgevingen. Deze verandering stimuleert de vraag naar cyberopslag. Dit zijn opslagoplossingen die helpen om aanvallen te voorkomen, ze te detecteren en ervan te herstellen. Verder wordt cyberopslag nauw wordt geïntegreerd met back-uptools om data resilience te verbeteren. Organisaties kunnen hierdoor snel hun data herstellen en de continuïteit garanderen als er een aanval plaatsvindt.

Compliance is ook een belangrijke factor, omdat oplossingen voor cyberopslag veilige, auditklare opslagfuncties bevatten om aan regelgeving te voldoen. Het 2024 State of Data Storage-onderzoek van DataCore benadrukte de urgentie van deze behoeften: 90% van de respondenten had kritieke gaten in opslagmogelijkheden en 23% had het specifiek over een gebrek aan bescherming. In 2025 zullen leveranciers steeds vaker mogelijkheden voor cyberopslag opnemen in hun aanbod. Cyberopslag is essentieel voor robuuste databeveiligingsstrategieën die organisaties helpen om zich te verdedigen tegen zowel moderne dreigingen als te voldoen aan regelgeving.

We verwachten dat functies zoals immutability populair zullen worden, omdat het de integriteit van data waarborgt door ongeautoriseerde wijzigingen te weigeren en omdat het een sterkere verdediging biedt tegen ransomware. Ook zal realtime detectie van malware en afwijkingen essentieel worden voor proactief dreigingsbeheer.

Virtualisatiestrategieën herzien na de overname van VMware door Broadcom

Na de overname van VMware door Broadcom nemen organisaties hun virtualisatiestrategieën opnieuw onder de loep. Hierbij leggen ze de nadruk op flexibiliteit, kostenefficiëntie en vrijheid zonder lock-in bij één leverancier. Organisaties die veel oplossingen van VMware gebruiken richten zich waarschijnlijk op continuïteit, maar velen van hen zijn ook op zoek naar nieuwe benaderingen om zich beter aan te kunnen passen en de kosten op de lange termijn te verlagen. Uit het onderzoek van DataCore blijkt dat 31% van de respondenten de opslagkosten wil verlagen door flexibel te zijn in hun hardware- en visualisatiekeuzes. Zij overwegen alternatieven zoals Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor en KVM-gebaseerde opties zoals Proxmox Virtual Environment. Deze interesse in verschillende virtualisatieoplossingen geeft aan dat er een verschuiving is van afhankelijkheid van één leverancier naar meer flexibele, open strategieën.

Organisaties die traditionele netwerkopslag gebruiken (zoals SAN) zitten vaak vast aan specifieke leveranciers van opslag, in plaats van hypervisors. En de organisaties met hyperconverged infrastructuren (HCI) lopen tegen beperkingen aan als ze compatibele hypervisors en hardware zoeken. Om aan de vraag naar flexibiliteit te voldoen, zullen opslag- en HCI-leveranciers oplossingen ontwikkelen die naadloos integreren met diverse virtualisatie- en hardwareplatforms, die verschillende implementaties ondersteunen zoals HCI, dHCI en SAN.

AI versnelt de vooruitgang van infrastructuur in het bedrijfsleven

De snelle groei van kunstmatige intelligentie bij organisaties stelt nieuwe eisen aan de infrastructuur, met name aan opslagsystemen die krachtige AI-workloads ondersteunen. AI-applicaties hebben een snellere gegevensdoorvoer, grootschalige opslag en low-latency toegang nodig. Traditionele opslagarchitecturen zijn vaak niet voldoende. Deze vraag naar geoptimaliseerde opslag komt ook naar voren in ons onderzoek: 73% van de respondenten vraagt zich af of hun huidige infrastructuur kan voldoen aan de veranderende eisen van AI. AI is essentieel voor innovatie, waardoor de vraag naar verbeterde opslagoplossingen die grote hoeveelheden data, realtime verwerking en complexe berekeningen aankunnen, toeneemt.

Tegelijkertijd integreren organisaties AI in opslagsystemen om de efficiëntie en het beheer te verbeteren. Volgens ons onderzoek is 69% van de respondenten geïnteresseerd in het integreren van AI-mogelijkheden in opslagbeheer, voor voordelen zoals het automatiseren van routinetaken, het verbeteren van data placement en zorgen voor intelligente opslagactiviteiten. Deze AI-gestuurde functies zorgen voor een meer proactieve infrastructuur die zichzelf optimaliseert en die capaciteit en prestaties slim beheert. De opslag voorbereiden voor AI-workloads en AI-gebaseerde opslag- en gegevensbeheer zijn essentieel om een robuuste, aanpasbare infrastructuur te bouwen die de huidige eisen ondersteunt en organisaties voorbereidt op de toekomst van AI.

Goed voorbereid op de toekomst

Deze trends laten een duidelijke verschuiving zien in de manier waarop organisaties naar hun data-infrastructuur kijken en deze beheren. Cyberopslag, diverse virtualisatieopties en AI-mogelijkheden zijn niet langer optioneel – ze zijn essentieel om een robuuste, flexibele en veilige IT-omgeving te bouwen. Door deze innovaties proactief toe te passen, kunnen organisaties hun data beter beschermen, operationele kosten verlagen en zich voorbereiden op de impact van AI. Door deze strategieën nu te omarmen, kunnen organisaties niet alleen voldoen aan de eisen van een steeds complexere digitale wereld, maar ze in de komende jaren ook inzetten als concurrentievoordeel.

Dit is een ingezonden bijdrage van DataCore. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.