Het zijn uitdagende tijden voor de Europese techsector, maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. De meeste oprichters en en investeerders die ik spreek zijn positief over de toekomst. Dat komt mede omdat de fundamenten van de Europese technologie sterker zijn dan ooit tevoren. Ook het SoDT- rapport dat Techleap onlangs presenteerde, over de Staat van de Nederlandse techsector, bevestigt dit. Techleap deed daarin ook een aantal aanbevelingen die ik van harte onderschrijf. Maar om de Nederlandse (en Europese) techsector te versterken moet er op Europese schaal ook nog het een en ander gebeuren:

Nieuwe, praktijkgerichte opleidingen, zoals die van de Universiteit van Limerick met betaalde werk stageplaatsen bij toonaangevende technologiebedrijven, kunnen meer studenten aansporen om voor een loopbaan in de softwaresector te kiezen, het aanbod van talent van eigen bodem te vergroten en ambities versterken om meer techbedrijven te starten.

Startende ondernemingen zouden veel sneller groeien als de regelgeving tussen de markten zou worden geharmoniseerden als een Europees paspoort, dat zo belangrijk is geweest voor de financiële sector, ook zou worden ingevoerd in andere sterk gereguleerde sectoren.

Ook de invoering van gebruiksvriendelijke handleidingen voor startende ondernemingen en een nauw samenspel tussen oprichters en beleidsmakers zou de regelgeving toegankelijker en meer behulpzaam kunnen maken.

Waar Europa zich voorheen beklaagde over haar gebrek aan mondiale technologiereuzen zijn ze nu overal. Zo telt Europa meer dan 350 ‘unicorns’ (startups met een marktwaarde van meer dan $1 mrd.) Nu we ze tot stand hebben gebracht, moeten we ze ook steunen om wereldleiders te worden.

Er moeten dus vervolgstappen worden gezet op het gebied van Open Banking en Open Finance, non-banks moeten toegang krijgen tot de infrastructuur van centrale banken en we moeten het idee van een digitale euro omarmen om de betalingsverkeer-infrastructuur te moderniseren die de Europese economie mogelijk maakt.

Een florerende Techsector is niet alleen nodig om de Europese economie te versterken. Tech kan óók helpen de klimaatverandering tegen te gaan.

Europa heeft enkele van de meest ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen ter wereld, maar haar Climate tech-sector is vrij klein. Waar 65% van de wereldwijde tech-investeringen vorig jaar nog naar Amerikaanse klimaat startups gingen, is er zeker ruimte voor verbetering.

Waarom zouden we niet de draaiboeken kopiëren die ’s werelds meest toonaangevende fintech bedrijven heeft voortgebracht en Europa’s klimaattechnologie startups de boost te geven die ze nodig hebben?

We kunnen ook meer flexibele regels invoeren, zoals de sandboxes die zo goed hebben gewerkt voor fintech waardoor klimaattech-bedrijven sneller op de markt kunnen komen.

Beleidsmakers zouden kunnen helpen om sterke banden te smeden tussen Europa’s nieuwe generatie oprichters van klimaat-startups en verschaffers van startkapitaal.

Ten slotte moeten Europese instellingen, regeringen en bedrijven niet alleen strengere normen stellen voor blijvende CO2-reductie, maar ook deze cleantech-bedrijven helpen op te schalen door als klant opdrachten aan ze te verstrekken.

Juist nu doorpakken

Tijden als deze zetten iedereen aan tot meer risicomijdend gedrag. Ondernemers aarzelen om nieuwe bedrijven te starten. Durfkapitalisten richten zich minder op de kansen op lange termijn en beleidsmakers zijn geneigd om het startup beleid naar de bodem van hun prioriteitenlijstje te schuiven. Maar het zou een grote vergissing zijn om de Europese technologie minder prioriteit te geven.

Van Ford in de jaren ‘30 tot Google in de jaren 2000, recessies zijn een broeinest voor startende ondernemingen. Het lijdt geen twijfel dat ook nu weer veel geweldige bedrijven zullen opstaan uit deze recessie. Dus in plaats van te discussiëren of dit het einde is van een gouden tijdperk voor de technologiesector, hoe zou het zijn als we de volgende generatie Europese oprichters klaarstomen om te winnen?

