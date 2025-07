Klimaatverandering bedreigt derde van wereldwijde chipproductie

Een derde (32%) van de verwachte wereldwijde halfgeleiderproductie ter waarde van 1 biljoen Amerikaanse dollar loopt binnen tien jaar risico als de sector zich niet aanpast aan klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw rapport van PwC.

Klimaatverandering kan de productie van halfgeleiders verstoren, onder meer doordat koper steeds kwetsbaarder wordt voor extreme weersomstandigheden en droogte. Halfgeleiders zijn een cruciaal onderdeel van de moderne digitale economie. De wereldwijde halfgeleiderindustrie zal naar verwachting tegen 2030 een waarde van 1 biljoen dollar bereiken.

Volgens de analyse van PwC zal tegen 2035 zo’n 32% van de wereldwijde halfgeleiderproductie afhankelijk zijn van een kopervoorziening die risico loopt op verstoring door klimaatverandering. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt teruggedrongen, stijgt dat aandeel zelfs naar 58% tegen 2050. De risico’s nemen snel toe en onderstrepen het belang voor bedrijven om verborgen kwetsbaarheden in hun toeleveringsketens tijdig te herkennen en te beheersen.

Stabiele watervoorziening essentieel

Kopermijnen hebben een stabiele watervoorziening nodig om te kunnen functioneren. Door toenemende droogte als gevolg van klimaatverandering lopen ze echter steeds meer risico op onderbrekingen. Deze ontwikkeling vormt een groeiende bedreiging voor zowel de landen die koper exporteren als voor de bedrijven die het gebruiken in de productie van halfgeleiders. Als er geen actie wordt ondernomen, kan de bevoorrading ernstig worden verstoord.

Volgens Glenn Burm, leider van PwC’s wereldwijde halfgeleidertak in Zuid-Korea, zijn halfgeleiders onmisbaar voor vrijwel alle moderne technologieën. Ze zitten in alles. Namelijk van computers en telefoons tot auto’s en huishoudelijke apparaten. Ze zijn essentieel voor economische stabiliteit, vormen de basis voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en spelen een sleutelrol in de overgang naar hernieuwbare energie. Burm benadrukt dat bedrijven wereldwijd al stappen zetten om zich aan te passen, bijvoorbeeld door hun watervoorziening te verbeteren, alternatieve leveranciers te zoeken en hun weerbaarheid tegen klimaatverstoringen te vergroten. Maar volgens hem moeten bedrijven nog meer doen, zeker nu de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen blijft groeien door de digitale transformatie.

Op dit moment is alleen in Chili sprake van een groot droogterisico. Het land is een belangrijke koperleverancier aan de halfgeleidersector. Binnen tien jaar zullen de meeste van de 17 landen die koper leveren aan de halfgeleiderindustrie te maken krijgen met vergelijkbare droogteproblemen. Hierdoor komt een steeds groter deel van de koperbevoorrading in gevaar. Naar schatting zal in 2035 ten minste 34% van de kopervoorziening waarop de halfgeleiderproductie wereldwijd leunt, kwetsbaar zijn voor droogte.

Voor producenten en kopers van halfgeleiders is het daarom dringend noodzakelijk om de veerkracht van hun toeleveringsketens te versterken. Hoewel bedrijven al stappen ondernemen, en volgens PwC’s Global Investor Survey 2024 vindt 68% van de investeerders dat bedrijven meer zouden moeten doen om risico’s in hun ketens te beperken, blijft extra inzet essentieel.

Maatregelen tegen droogte

Kopermijnbedrijven reageren door te investeren in nieuwe technologieën zoals ontziltingsinstallaties om hun eigen waterproductie op peil te houden. Ze proberen ook efficiënter om te gaan met water en zetten in op hergebruik. In landen zoals Chili zijn al initiatieven gestart om droogte op deze manier tegen te gaan. Tegelijkertijd beginnen halfgeleiderproducenten het risico van klimaatverandering serieuzer te nemen. Zij zoeken naar alternatieve grondstoffen, ontwikkelen efficiëntere ontwerpen. Bijvoorbeeld door compactere circuits te produceren en spreiden hun leveranciers om de afhankelijkheid van één regio te verminderen. Ook recyclage en circulaire modellen worden steeds vaker ingezet om grondstoffen beter te benutten.

Voor bedrijven is het belangrijk om eerst in kaart te brengen waar in de keten klimaatrisico’s zich voordoen. Vervolgens kunnen die risico’s worden aangepakt door bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van één grondstof, te investeren in samenwerking met leveranciers, en maatregelen te nemen die de hele keten veerkrachtiger maken tegen klimaatverstoringen.

Lynne Baber, plaatsvervangend wereldwijd leider duurzaamheid bij PwC, benadrukt dat bedrijven die hun kwetsbaarheden in kaart brengen, beter in staat zijn om strategieën te ontwikkelen die hun financiële, operationele en reputatiewaarde beschermen. Volgens haar biedt een slimme aanpassing aan het klimaat niet alleen bescherming, maar ook nieuwe kansen voor innovatie, wendbaarheid en leiderschap in een steeds onvoorspelbaardere wereld.