API’s zijn de ruggengraat van onze digitale economie. Maar hun razendsnelle groei en gigantische call-volumes maken het voor security teams steeds moeilijker om bij te blijven. Want hoe beveilig je iets dat je nog niet volledig ziet?

Daarom introduceert Imperva de Unlimited Discovery-Only capability voor de Cloud WAF (CWAF) Add-On: continue API-visibility zonder meteen vast te hangen aan inspectiekosten of enforcement.

De API Visibility Gap

Zonder volledige ontdekking ontstaan er blind spots. API’s veranderen dagelijks, inventarissen verouderen snel en traditionele pricing maakt discovery vaak een budgettaire gok. En zonder overzicht is echte bescherming onmogelijk.

Unlimited Discovery-Only: visibility zonder limieten

Met deze add-on kan je:

Elke API automatisch catalogeren, zelfs bij miljarden calls

Data classificeren (PII, payments, health, IP) en focussen op wat telt

Continu nieuwe en gewijzigde API’s detecteren

Groeien via een phased aanpak: Discover → Assess → Mitigate

Een strategische start, geen eindpunt

Unlimited Discovery-Only is je foothold. Van daaruit kan Imperva’s volledige API Security suite beschermen tegen BOLA, OWASP Top 10 API threats, account takeover en data exfiltration, real-time en cloud-native.

Conclusie

In een API-driven wereld begint security met zichtbaarheid. Unlimited Discovery-Only geeft je controle over je volledige API-landschap en legt de basis voor sterke, schaalbare bescherming.

