Kong Context Mesh maakt enterprise API’s klaar voor AI-agents

Kong Context Mesh is een nieuw product voor automatische enterprise API’s discovery. Het zet ze om naar agent-tools en zorgt voor de uitrol met runtime governance. De oplossing moet helpen bij de transitie van API-first naar agent-first architecturen.

Volgens Marco Palladino, CTO en medeoprichter van Kong, kunnen organisaties hun bestaande API-investeringen hergebruiken. “Organisaties hebben jaren besteed aan het bouwen van API’s als het zenuwstelsel van de onderneming. Context Mesh stelt hen in staat om die investering te hergebruiken om agents aan te drijven in plaats van opnieuw te beginnen”, aldus Palladino. Hij benadrukt dat het doel is klanten te helpen van experimenteren met agents naar betrouwbare operaties op schaal.

Context Mesh gebruikt kennis die het Kong Konnect-platform al beheert over bedrijfsomgevingen, inclusief endpoints, schema’s, authenticatie-eisen en policies. Het systeem biedt automatische detectie van alle API’s onder beheer, mogelijkheden om precieze context voor specifieke agents te selecteren en instant Model Context Protocol (MCP) tool-definities met correcte schema’s en ingebouwde authenticatie.

De gegenereerde toolkits worden direct uitgerold naar Kong AI Gateway met policies die bij runtime worden afgedwongen. Bestaande Kong-beveiliging strekt zich automatisch uit naar agent-tooling.

Integratie met bredere AI-infrastructuur

Elke toolkit die via Context Mesh wordt gegenereerd, registreert zich in de Kong Konnect MCP Registry voor discovery en hergebruik in de hele onderneming. Dit geeft developers één plek om zowel API’s als agent-tools te vinden. Het systeem kan conditionele policies en orchestration logic definiëren, waaronder rate limiting, conditionele routing en datatransformatie.

Door handmatig integratiewerk te elimineren, kan Context Mesh organisaties helpen weken aan API-inventarisatie en mapping-inspanning te verminderen. Het hergebruikt bestaande Kong-infrastructuur voor verlaagde kostenen beschermt eerdere API-investeringen bij de overgang naar AI-first architecturen.

Kong Context Mesh is nu beschikbaar in tech preview voor uitsluitend Konnect-deployments.

