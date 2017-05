Waarde Bitcoin voor het eerst boven de 2.000 dollar

Business

Voor het eerst in de geschiedenis is de Bitcoin meer dan 2.000 dollar waard. De waarde van de cryptocurrency is in de afgelopen drie weken met bijna 50 procent toegenomen. Een opmerkelijke stijging, want in maart daalde de waarde na een kort herstel juist weer.

De totale marktwaarde van de Bitcoin ligt nu hoger dan ooit tevoren. CoinDesk schrijft dat alle Bitcoins bij elkaar 32,92 miljard dollar waard zijn. Eén Bitcoin kost op dit moment 2.168 dollar, omgerekend 1.933,50 euro. Hoe lang de munt op die waarde blijft staan is even de vraag, want de munt wisselt erg in waarde.

In januari 2013 overschreed de munt voor het eerst in zijn geschiedenis de grens van 1.000 dollar. In de tijd daarna steeg de waarde lange tijd, om vervolgens eind maart dit jaar terug te zakken naar de 935 dollar. De afgelopen paar maanden was er weer een rustig herstel te zien en nu is de waarde dus gigantisch gestegen.

De waarde van de Bitcoin mag dan wel hoger dan ooit zijn, de munt heeft het wel moeilijk op de markt van digitale munteenheden. Het heeft een totaal aandeel van 47 procent. Als je bij de Bitcoin de rest van de digitale munten optelt, kom je op dit moment uit op een totale waarde van 70 miljard dollar. Daarbij komen de digitale munten ook lang niet in de buurt van andere munten en betaalmethodes. Goud heeft bijvoorbeeld een wereldwijde waarde van 8,2 biljoen dollar.

Digitale munten hebben dus nog een tijd te gaan, eer ze een geldig alternatief voor traditioneel geld zijn. Daar komt bij dat er nog gewerkt moet worden aan het minder crimineel maken van dit soort munteenheden. De Bitcoin werd bijvoorbeeld gevraagd bij de ransomware aanvallen van de afgelopen weken met Wannacry. De anonimiteit van de munt is fijn voor criminelen, maar niet voor bijvoorbeeld overheden.