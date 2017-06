Verizon neemt Yahoo (bijna) over, pikante erfenis voor Altaba

Business

Yahoo stond al lang op de nominatie om overgenomen te worden door Verizon. De twee enorme hacks die bij Yahoo gevonden werden tijdens het overnametraject en de positionering van de bedrijven en mensen van Yahoo waren lange tijd obstakels om de deal te beklinken. Deze week was het dan eindelijk zover! Verizon neemt Yahoo over, nou ja… bijna.

Hoe ziet de overnamedeal tussen Verizon en Yahoo eruit?

Allereerst heeft Verizon niet alleen Yahoo overgenomen, maar bijna alle onderdelen en merknamen die tot het Yahoo concern behoorden. Zo gaat dus ook Tumblr over in handen van Verizon. Verizon gaat Yahoo fuseren met de andere contentbedrijven die het bezit, waaronder AOL. Daaruit wordt het nieuwe mediabedrijf ‘Oath’ gevormd. Met de overname is een bedrag van liefst 4,5 miljard dollar gemoeid. Verizon Oath komt onder leiding te staan van voormalig AOL-topman Tim Armstrong. Verizon hoopt met de integratie van deze nieuwe onderdelen op elk gebied (van IoT tot 5G en van AI tot internet) koploper te worden op het gebied van consumentenadvertenties.

Yahoo CEO Marissa Mayer gaat niet mee naar de nieuwe organisatie. Zij laat weten met trots en weemoed terug te kijken op de afgelopen jaren en zich te bezinnen op haar toekomst. Met haar, volgens aandeelhouders welverdiende, afkoopsom van 239 miljoen dollar kan ze daar even de tijd voor nemen.

De aandelenhandel Yahoo is per 13 juni stilgelegd en de beursnotering zal stoppen per 16 juni 2017.

De pikante erfenis voor Altaba

De florerende aandelen in online marktplaats Alibaba en Yahoo Japan zijn buiten de overname gelaten. Ook het kassaldo van liefst 8 miljard blijft over. Deze bezittingen worden in een nieuw bedrijf met de naam Altaba gestoken. Dit bedrijf, onder leiding van CEO Thomas McInerney, zal vanaf maandag 19 juni 2017 een beursnotering krijgen. Toch is deze erfenis pikanter dan zij op het eerste gezicht lijkt. In Altaba zijn namelijk ook de claims ondergebracht die (voormalig) aandeelhouders tegen Yahoo hebben ingediend naar aanleiding van de vertraagde verkoop en verlaagde verkoopprijs als gevolg van de twee omvangrijke hacks die Yahoo eerder dit jaar bekend maakte. Over de hoogte van de claims en het verloop van die procedure is nog weinig bekend.