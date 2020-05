Verizon rondt overname van BlueJeans af voor 500 miljoen dollar

Verizon heeft de overname van BlueJeans officieel afgerond heeft. De afronding van de acquisitie van 500 miljoen dollar (457 miljoen euro) vindt daarmee een maand na de bekendmaking plaats.

De overname van BlueJeans komt op een goed tijdstip voor Verizon. Het bedrijf wil graag inhaken op de groeiende videoconferentie markt. “Samenwerking en communicatie staan de afgelopen maanden boven aan de agenda voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren. We zijn verheugd om de kracht van BlueJeans’ videoplatform te combineren met de connectiviteitsnetwerken, platformen en oplossingen van Verizon Business om aan de behoeften van onze klanten te voldoen”, aldus Tami Erwin, CEO van Verizon Business.

Verizon kondigde onlangs aan dat de functionaliteiten van BlueJeans ‘diep geïntegreerd zullen worden in de roadmap van Verizon 5G-producten’. Mogelijk is het bedrijf van plan om de videoconferentie-tools van BlueJeans te bundelen met 5G draadloze abonnementen voor bedrijven.

BlueJeans heeft op dit moment ongeveer 15.000 zakelijke klanten. Alle medewerkers van het bedrijf, inclusief het managementteam, sluiten zich aan bij Verizon.

Het belang van videoconferentie

In Meetings, het vergaderingsplatform van BlueJeans, kunnen gebruikers vanaf hun browser, mobiele apparaat of desktop gemakkelijk deelnemen aan vergaderingen. Met Meetings kan Verizon veel nieuwe en bestaande klanten bereiken die moeten investeren in nieuwe thuiswerk-infrastructuur. Door de aanhoudende coronamaatregelen zijn bijna alle bedrijven genoodzaakt om werkzaamheden thuis door te zetten met behulp van tools zoals BlueJeans Meetings.

Naast Meetings beschikt BlueJeans ook over BlueJeans Rooms, een versie van Meetings die draait op vergaderruimteapparaten zoals conferentietelefoons en BlueJeans Events, een tool voor het hosten van webcasts tot maximaal 50.000 deelnemers.

