Nvidia breidt CUDA-ondersteuning uit naar RISC-V

Nvidia maakt eindelijk de stap naar het open-source wereldje met CUDA-ondersteuning voor RISC-V-processors. Deze ontwikkeling opent nieuwe deuren voor datacenters die willen besparen op licentiekosten en meer flexibiliteit zoeken in hun infrastructuur.

Nvidia en RISC-V zijn geen volslagen vreemden van elkaar. Sterker nog, er zitten al heel lang RISC-V-cores in Nvidia GPU’s. Volgens RISC-V International gaat het om meer dan een miljard van die cores. Er zouden er zo’n 10 tot 40 op iedere GPU zitten die Nvidia verkoopt, lezen we op The Register.

Het nieuws van vandaag heeft echter niets te maken met het gebruik van RISC-V-cores in Nvidia GPU’s. Het meest waardevolle bedrijf ter wereld (Nvidia is naar verluidt rond de 4 biljoen dollar waard inmiddels) breidt ondersteuning voor de CUDA software stack uit naar de RISC-V-instructieset. Dankzij CUDA kunnen applicaties een interactie aangaan met GPU’s van Nvidia. Als dit niet wordt ondersteund op een CPU, dan kun je weinig GPU-functionaliteit gebruiken.

Op zich is de aankondiging waar we vandaag over schrijven niet eens zo heel bijzonder. CUDA draait immers ook op x86 en Arm-gebaseerde CPU’s. Die maken ook gebruik van de RISC-instructieset. Arm gebruikt dat sowieso en x86 gebruikt inmiddels ook de nodige RISC-achtige features. Hoe dan ook was het uitbreiden van ondersteuning naar RISC-V iets waarvoor het geen enorm gekke capriolen moest uithalen.

China als strategische markt

De echte vraag die we moeten stellen met betrekking tot deze aankondiging, is waarom Nvidia hem nu doet? De timing en locatie (tijdens de RISC-V Summit in Shanghai) van deze aankondiging zijn geen toeval. China heeft de afgelopen jaren, al dan niet gedwongen door externe factoren, fors geïnvesteerd in het minder afhankelijk worden van westerse CPU-technologie. RISC-V speelt hierin een centrale rol. Terwijl Intel stilletjes zijn Pathfinder-programma beëindigde, zetten Chinese bedrijven zoals Alibaba er juist sterk op in.

We kunnen deze aankondiging daarnaast ook niet los zien van het recente nieuws dat Nvidia toestemming heeft gekregen om de H20 AI-chips in China te mogen verkopen. Als het de eigen AI-chips kan koppelen aan de opkomende RISC-V-instructieset, heeft het een goed verhaal richting Chinese klanten. Nvidia mag dan op dit moment heel veel waard zijn, er kan ongetwijfeld nog meer bij. Hoe Nvidia van plan is om die waarde uit RISC-V te gaan halen, is vooralsnog niet duidelijk.

Of RISC-V buiten China heel hard gaat groeien, ook in het datacenter, valt nog te bezien. Arm is ook nog altijd geen doorslaand succes in het datacenter. RISC-V is weliswaar open-source en zonder licentiekosten, maar dat is maar een deel van het verhaal. Het moet ook dermate volwassen worden dat het ingezet kan worden voor intensieve workloads. Op dit moment moet op dat punt nog wel het nodige werk verzet worden. Er zijn wel wat geluiden dat er iets aan zit te komen dat zich kan meten met Arm. Hoe snel RISC-V de achterstand op andere instructiesets in kan lopen, is de vraag. Compatibiliteit met Nvidia kan alvast een handje helpen.