Microsoft 365 Business public preview verschijnt vandaag

Services

Microsoft maakt de publieke preview van Microsoft 365 Business vandaag beschikbaar. Microsoft 365 Business is het nieuwe abonnement van de techgigant dat boven Office 365 for Business wordt geplaatst. Met dit abonnement krijg je als gebruiker niet alleen de beschikking over alle Office-producten, maar ook over een Windows 10 Business-licentie, Microsoft Enterprise Mobility + Security, Windows Defender Security Controls, Windows AutoPilot en de mogelijkheid om automatisch Office-apps uit te rollen.

Hiermee zet Microsoft een nieuwe stap richting de SaaS-markt en het verdwijnen van traditionele licenties. Op dit moment hebben veel bedrijven al abonnementen lopen voor Office 365 for Business. Hiervoor betalen ze 12,50 dollar per maand (10,50 euro), het nieuwe abonnement Microsoft 365 Business gaat 20 dollar per maand kosten (waarschijnlijk 17,50 euro), een kleine meerprijs voor veel meer diensten. Het aantal gebruikers van Office 365 en Microsoft 365 Business is overigens gelimiteerd op 300. Als je in de buurt van dat aantal komt is het interessanter om even contact op te nemen met Microsoft, je valt dan in het enterprisesegment. Hoewel de prijzen daarvan niet publiekelijk bekend zijn, gaan we er vanuit dat het bedrijf een beter aanbod kan doen met nog meer diensten.

Het Microsoft 365 Business abonnement is overigens niet een bij elkaar geraapte collectie van producten met een nieuw labeltje. Microsoft heeft getracht om het IT-beheer te vereenvoudigen voor bedrijven die hiervoor kiezen. Met het nieuwe product Windows AutoPilot is het namelijk zeer eenvoudig om alle pc’s te beheren. Zo kunnen er via AutoPilot applicaties worden uitgerold naar alle pc’s, kunnen netwerkprofielen worden aangemaakt en beveiligingsregels worden geactiveerd.

Wat Microsoft eigenlijk biedt met dit abonnement is een eenvoudige webinterface waarmee je je complete bedrijfsnetwerk kan beheren. Zo draait er op de achtergrond een Azure Active Directory waarin de gebruikers worden aangemaakt, daaraan wordt meteen een Windows 10 Pro-licentie en Office 365-licentie gekoppeld. Gebruikers die vervolgens hun laptop of smartphone koppelen aan het bedrijfsnetwerk worden vervolgens beheerd via deze webinterface. Dat betekent dat er applicaties kunnen worden uitgerold en geïnstalleerd, beveiligingspolicies worden opgelegd dat gebruikers verminderde rechten hebben en bedrijfsdata beter kan worden beheerd. Je kan bijvoorbeeld instellen dat alle data automatisch wordt opgeslagen in OneDrive. Met Microsoft Enterprise Mobilty kunnen ook smartphones beter worden beheerd en beschermd. Bedrijven die interesse hebben in dit abonnement en al beschikken over Office 365 for Business kunnen vanaf vandaag deelnemen aan de preview. Tijdens de previewperiode blijft het abonnementsbedrag van Office 365 van kracht, de meerprijs hoeft dan nog niet betaald te worden.

Als we het tarief van Microsoft analyseren dan is het in veel opzichten niet heel duur, Microsoft vraagt 7 euro per maand per gebruiker voor een volwaardige Windows 10 Pro-licentie en biedt daarnaast nog een hele lading management tools en beveiligingsoplossingen. Als je 100 werknemers hebt loopt dat bedrag ineens op tot 700 euro per maand en begint het natuurlijk wel wat op te lopen. Daar staat dan wel tegenover dat je als bedrijf nu ook jaarlijks licentiekosten betaald voor het bedrijfsnetwerk dat nu actief is, plus een deftige rekening om dat hele bedrijfsnetwerk in de lucht te houden en te beheren. Iets dat met dit abonnement ongetwijfeld een stuk eenvoudiger en goedkoper wordt.

Voor kleine bedrijven tot 25 werknemers die geen echt bedrijfsnetwerk (Active Directory domein) hebben en nu alle Windows 10-licenties gratis hebben, is het natuurlijk niet goedkoper. Dat is mede te danken aan het feit dat Microsoft Windows 10 min of meer gratis heeft weggegeven. Verder hebben dit soort bedrijven weinig controle over de apparatuur en data waarmee binnen het bedrijf wordt gewerkt. Dat is in sommige gevallen ook niet nodig, in andere gevallen zou het wel verstandig kunnen zijn om wat verder te professionaliseren.