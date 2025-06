Priority Software gaat met aiERP all-in op artificial intelligence

Priority Software gooit de branding van zijn ERP-pakket op de schop. Het biedt voortaan aiERP, dat gebruikmaakt van natural language processing voor het creëren van bedrijfsregels en automatisering. De softwareleverancier wil organisaties helpen om complexe ERP-processen te vereenvoudigen met behulp van prompts in gewone taal.

Het nieuwe systeem bouwt voort op de flexibiliteitsfilosofie van Priority Software. Het bedrijf ontwikkelt sinds 1986 ERP-systemen met focus op maatwerk en gebruiksgemak. Organisaties kunnen de software naar eigen wens aanpassen, zonder dat uitgebreide programmeerkennis nodig is. AI kan echter steeds meer door en met de beschikbare data binnen ERP-systemen. Door natural language toe te passen, zijn we volgens Vice President of Innovation and Business Development Eyal Katz in een nieuw tijdperk voor Enterprise Resource Planning beland. Vandaar dat het tijd is voor aiERP.

Van muis naar natuurlijke taal

Voorheen was men bij ERP vooral afhankelijk van traditionele gebruikersinterfaces. Nu is er door natural language commands een verschuiving van jewelste, ziet Katz. “In plaats van het navigeren door meerdere schermen en muisklikken, kunnen gebruikers nu bedrijfsregels creëren door simpelweg te beschrijven wat ze willen”, legt de Vice President of Innovation and Business Development van Priority Software uit. Hij noemt als voorbeeld een verkooporder waarbij de winstmarge onder een bepaald percentage ligt, waarbij je wilt dat er een e-mail naar de salesmanager gaat voor goedkeuring. Dit kan je in natuurlijke taal aan aiERP vertellen, terwijl voorheen in het regelen van zo’n automatisering veel werk ging zitten. Het systeem zet de instructie automatisch om naar werkende automatiseringsregels. Hiermee fungeert het als een soort ‘agent’ die processen begrijpt en uitvoert, inclusief regels voor dataverrijking en automatische aanvulling.

Personalisatie door AI

aiERP van Priority Software analyseert hoe medewerkers werken. Dit om te leren van hun werkpatronen. Het systeem observeert welke schermen gebruikers bezoeken, in welke volgorde ze gegevens invoeren en welke keuzes ze maken in dropdown-menu’s. Op basis van deze observaties genereert het smart workspace-aanbevelingen: suggesties voor efficiëntere workflows, relevante schermvolgordes en automatische waarden bij invoervelden, afgestemd op de individuele gebruiker.

Het systeem biedt daarnaast mogelijkheden voor het genereren van rapporten en analyses. Gebruikers kunnen een rapport aanmaken en dit doorsturen naar een AI-analysemodule. Ze bepalen zelf welk type analyse ze willen. Dit kan gaan om analyses gericht op financieel, logistiek, HR of juridisch. Het systeem houdt rekening met de specifieke branche, waar het ERP-systeem kennis over heeft, alsmede het klantprofiel voor nauwkeurigere resultaten.

Technische architectuur

Priority Software gebruikt verschillende AI-modellen via cloudproviders. AWS is hier een belangrijke leverancier in, vertelt Katz. Maar het bedrijf kiest bewust voor een model-agnostische aanpak. Voor eenvoudige taken gebruikt het snelle en kostenefficiënte modellen, terwijl complexere vragen worden afgehandeld door geavanceerdere systemen als GPT-4 of Claude.

Machine learning wordt toegepast voor demand forecasting en verkoopvoorspellingen. Gebruikers kunnen een checkbox selecteren om rapportgegevens op te slaan voor machine learning. Het systeem gebruikt deze historische data om toekomstige trends te voorspellen via time series-analyses. Deze forecasts zijn toepasbaar op uiteenlopende domeinen, waaronder vraagplanning, salesprognoses, voorraadbeheer, financiële planning en risicobeoordeling.

Een andere toepassing van AI binnen het systeem is schrijfondersteuning. Bij het invoeren van gegevens of het opstellen van interne en externe communicatie, zoals e-mails, kan het systeem automatische correcties voorstellen of teksten herschrijven voor meer duidelijkheid of consistentie. Dit versnelt de invoer en verhoogt de kwaliteit van communicatie tussen afdelingen of met klanten.

Uitdagingen en betrouwbaarheid

AI-systemen zijn niet altijd deterministisch. “Code is voorspelbaar – als je iets schrijft, weet je wat het uitvoer zal zijn. AI is statistisch gebaseerd en geeft niet altijd accuraat resultaten”, legt Katz uit. Priority Software pakt dit aan door constraints en validatie in te bouwen. Het bedrijf werkt aan enterprise-ready oplossingen die consistent functioneren.

Het ontwikkelproces verloopt nu anders dan voorheen. Waar eerder teams van programmeurs nodig waren voor integraties, kan nu één persoon met AI-ondersteuning complexe koppelingen bouwen. Katz noemt het voorbeeld van een gateway tussen Priority Software en een robotwaarhuissysteem, dat in een uur werd ontwikkeld inclusief documentatie.

Priority Software bedient met zijn ERP-pakket uiteindelijk bedrijven van verschillende groottes. Het kan gaan om een bedrijf met enkele medewerkers, maar ook om een organisatie met duizenden werknemers. Priority Software is in verschillende sectoren actief, van voeding en gezondheidszorg tot productie en retail. In België draait Priority Software bijvoorbeeld bij een beautyfabrikant, die het systeem gebruikt voor financieel beheer en warehouse management.

Toekomst vol AI

Priority Software plant verdere uitbreiding van de AI-mogelijkheden. Het onderzoekt anomaliedetectie voor het opsporen van ongebruikelijke patronen in bedrijfsdata. Ook werkt het bedrijf aan betere koppelingen met externe AI-diensten van derden.

Voor organisaties wordt het volgens Katz steeds belangrijker om AI-vaardigheden te ontwikkelen. “Het gaat om prompt engineering – de nieuwe programmeertaal is de prompt.” Hij verwacht dat bedrijven die AI niet omarmen, achterop zullen raken in efficiëntie en schaalbaarheid. Vandaar de toewijding om het Priority Software-platform voortaan aiERP te noemen.

