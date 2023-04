IFS startte 25 jaar geleden met 28 mensen op Sri Lanka. In 2023 kun je IFS Sri Lanka gerust de drijvende kracht achter IFS als geheel noemen. Wij kregen een kijkje achter de schermen van dit toch wel bijzondere verhaal.

Als je denkt aan wereldwijd opererende organisaties met hun wortels in het Westelijk halfrond die een kantoor in de omgeving van Sri Lanka openen, komen ook al snel termen zoals ‘helpdesk’ en ‘outsourcen’ bovendrijven. Daar was het IFS echter niet om te doen toen het in 1997 van start ging op Sri Lanka. De huidige directeur van IFS in deze regio, Ranil Rajapakse, startte toen met nog 27 anderen de operaties op. Vanaf februari 1998 werd ook daadwerkelijk het eerste werk aangenomen. Een jaar later werkten er al 200 mensen en in 2023 is dat aantal opgelopen tot meer dan 2200.

Oliver Pilgerstorfer, Chief Marketing Officer bij IFS

Als je bedenkt dat er wereldwijd zo’n 5500 mensen bij IFS werken, dan is het aantal mensen op Sri Lanka verhoudingsgewijs serieus groot. We hebben het hier over een land dat maar zo’n 50 procent groter is dan Nederland qua landoppervlak. Dit terwijl IFS een wereldwijd opererende speler is, die actief is in meer dan 50 landen. De jaaromzet van het bedrijf loopt inmiddels richting de 1 miljard dollar. IFS groeit de laatste jaren hard en ook het in 2021 geïntroduceerde IFS Cloud laat jaar op jaar zeer gezonde groeicijfers zien. Al met al groeit IFS drie keer sneller dan de markt waarin het actief is.

Powerhouse voor veranderingen bij IFS

Het mag duidelijk zijn dat de Sri Lankaanse tak van IFS een belangrijke rol speelt voor het bedrijf als geheel. Hoe groot die rol is, daar is IFS-CMO Oliver Pilgerstorfer duidelijk over tijdens zijn introductiepraatje gedurende het evenement. “Sri Lanka is het powerhouse achter de transformatie die IFS heeft doorgemaakt in de afgelopen vijf jaar”, stelt hij onomwonden. Het is ongeveer vijf jaar geleden dat de huidige CEO, Darren Roos, het overnam en het bedrijf grondig op de schop nam. IFS werd van een wat stoffig ogende speler (met dito logo) omgebouwd in een moderne speler met een volwassen cloudaanbod (en wederom dito logo). Dat had dus allemaal niet kunnen gebeuren zonder de mensen op Sri Lanka. “Er is geen enkel onderdeel op het gebied van productontwikkeling dat buitenom Sri Lanka gaat”, geeft Pilgerstorfer aan.

Ranil Rajapakse, EVP en Chief Operating Officer bij IFS Sri Lanka

Dat laatste lijkt wellicht niet zo’n enorm interessante opmerking, maar dat is het eigenlijk best wel. Zoals we eerder al aangaven, associëren veel mensen (ook wij af en toe nog, moeten we eerlijk bekennen) de regio van Sri Lanka als eentje waar vooral support en dergelijke zit. Goedkope krachten voor de dingen waar men in het Westen geen mensen voor kan vinden of waar die mensen te duur zijn. Dat is hier absoluut niet het geval. IFS Sri Lanka houdt zich bezig met product development. Rajapakse onderschrijft dit als hij zegt dat er voor IFS Cloud end-to-end development is gedaan op Sri Lanka. Het gros van de rollen binnen IFS op Sri Lanka richt zich dan ook op R&D en Global Consulting Services.

Al met al is IFS Sri Lanka de tweede speler binnen de IT-markt van Sri Lanka. De grootste speler voldoet trouwens wel aan de traditionele verwachtingen die we hierboven schetsten. Als het gaat om daadwerkelijk producten ontwikkelen en exporteren, is IFS in Sri Lanka dus de grootste speler. De IT-markt als geheel gaat de laatste tien jaar eveneens heel hard op het eiland. Er zijn inmiddels meer dan 500 IT-bedrijven, die samen goed zijn voor een omzet van 1,6 miljard dollar. Dat is nog steeds niet zoveel als bijvoorbeeld toerisme, maar Rajapakse verwacht dat IT over tien jaar de grootste is qua omzet voor Sri Lanka. De overheid wil dit ook graag trouwens. Zo hoeven bedrijven die technologie naar andere markten verschepen geen belasting te betalen.

Grote talentpool op Sri Lanka

IFS is zonder twijfel een interessante werkgever voor mensen op Sri Lanka die in de IT willen werken. Dat is een voordeel van de benadering die IFS heeft gekozen. Je gaat er niet alleen maar outsourcingklussen of supportcalls doen, maar daadwerkelijk iets opbouwen. Dat heeft er vanaf het begin voor gezorgd dat het aanbod van talent altijd goed was. De snelle groei van IFS Sri Lanka onderstreept dit ook. De gemiddelde leeftijd van de mensen die bij IFS Sri Lanka werken is daarnaast met 30 jaar ook behoorlijk laag. Toch is er een goede balans tussen jonge honden en ervaring. Van de ruim 2200 zijn er meer dan 350 die meer dan tien jaar ervaring hebben en meer dan 150 met meer dan vijftien jaar ervaring.

IFS wacht echter zeker niet gelaten af tot het talent komt solliciteren. Het gaat er ook actief naar op zoek op Sri Lanka, horen we van Thilanka Jayathilake, de VP verantwoordelijk voor HR binnen IFS Sri Lanka. Dit doet het op verschillende manieren. Allereerst zijn er samenwerkingen met universiteiten op Sri Lanka. Daar heeft men onder andere een scholarshipprogramma voor opgezet. Dat is erop gericht om getalenteerde studenten al in het tweede studiejaar enthousiast te maken over werken bij IFS. Binnen het programma werken ze bij IFS, terwijl ze in de avonduren en avonden studeren. Verder stelt IFS ook mentors beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van vrouwelijk leiderschap. Jayathilake is daar een voorbeeld van, maar aangezien zo’n 29 procent van de medewerkers van IFS Sri Lanka vrouw is, zijn er nog meer die zich hiervoor in kunnen zetten.

Bovenstaande initiatieven zorgen ervoor dat van de laatste 800 mensen die IFS Sri Lanka heeft aangenomen, de helft op een universiteit is gerekruteerd of als stagiair is begonnen. Dat laatste doet IFS volgens Jayathilake ook op een eigen manier. “De conversie van stagiairs [tot medewerkers, red.] is hoog, omdat ze een volledig beeld krijgen van het werken bij IFS, niet alleen maar van de alledaagse baantjes”, geeft ze aan. Dan krijg je er vanzelf meer zicht op en hopelijk ook meer trek in. Dit geldt overigens voor beide kanten. IFS gebruikt de werkwijze ook om zelf een beter beeld te krijgen van de mensen die het aanneemt.

IFS is daarnaast inmiddels ook gewoon een heel sterk ‘merk’ op Sri Lanka, als het gaat om employer branding. Dat maakt het ook wel een stuk eenvoudiger om mensen enthousiast te krijgen. Stagiairs krijgen overigens gewoon betaald.

ChallengerX start-upproject

Naast de werving van nieuwe medewerkers, is IFS er ook veel aan gelegen om de innovatie als geheel te stimuleren. Vandaar ook dat het bedrijf een project binnen Hatch ondersteunt. Hatch heeft als doel om start-ups te helpen. Dit kan zijn door ze ruimtes te bieden om te werken en meetings op te zetten, maar ook door coaching te geven hoe een pitch opgebouwd moet worden.

Hatch wil daarnaast ook als incubator fungeren voor start-ups. Dat is waarom IFS en Hatch samen de ChallengerX-incubator hebben ontwikkeld. Dit door IFS gesponsorde project krijgt zes maanden de tijd om een oplossing te ontwikkelen die goed in kan springen op onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld natuurrampen. Dit heeft dan onder andere als doel om asset management voorspelbaarder te maken. Dat is voor veel klanten van IFS een belangrijk speerpunt. Als er dus een goed idee uitkomt, dan kan IFS daarmee verder. Ook de grootste talenten binnen de ChallengerX-teams kunnen zich dan uiteraard verheugen in de warme belangstelling van IFS.

Een van de teams die meedoen aan ChallengerX heeft een tool gebouwd waarmee het mogelijk is om alles van een stroomnet inzichtelijk te maken.

Sri Lanka en IFS vergroeien met elkaar

De manier waarop IFS via Sri Lanka de wereld bereikt en verder probeert te veroveren in hun expertisegebieden is best bijzonder. Het haalt er echter niet alleen maar kennis, kunde en expertise op, het probeert naast welvaart door mensen aan te nemen ook wat vooruitgang te brengen op het eiland, waarvan delen nog altijd erg arm zijn. Dat zal na de recente economische problemen ook vast niet verbeterd zijn. Middels de IFS Foundation werkt men op dit moment in een dorpje richting het noorden van Sri Lanka aan het aanleggen van de nodige basisvoorzieningen. Denk hierbij aan de watervoorziening, maar ook sanitair, gezondheidszorg en onderwijs.

Al met al is er tussen IFS en Sri Lanka meer en meer sprake van een symbiotische relatie. Beide partijen hebben elkaar nodig en vergroeien min of meer een beetje met elkaar. Dat is doorgaans een uitstekende manier om er ook allebei beter van te worden. Het moet ervoor zorgen dat het hart van IFS op Sri Lanka nog geruime tijd zal blijven kloppen. Met de vooruitzichten voor de IT-markt op Sri Lanka de komende tien jaar wellicht wel harder dan ooit.