Digitale munteenheden in twee dagen fors onderuit

De digitale munteenheden, waarvan de Bitcoin de bekendste is, zijn de afgelopen twee dagen fors in waarde gedaald. Waar we medio augustus nog schreven over een mijlpaal voor de Bitcoin van meer dan 4000 dollar (3400 euro), lijkt er een correctie gaande. Sommige valuta gingen met meer dan 20 procent onderuit.

In twee dagen tijd daalde de gehele markt voor cryptogeld daardoor met 20 procent. De totale marktwaarde kwam daardoor uit op 142 miljard dollar, wat omgerekend zo’n 120 miljard euro is. Op zaterdag was de waarde nog 180 miljard dollar. De Bitcoin ging van zaterdag tot en met maandag met 16,5 procent onderuit. TechCrunch noemt deze enorme daling dan ook “a crash that won’t be forgotten about quickly.”

Oorzaken

De crash heeft onder meer te maken met het verbod van de Chinese overheid op ICO’s. Een ICO staat voor Initial Coin Offering, oftewel een emissie van een nieuwe cryptocurrency. Volgens de overheid verstoren deze valuta’s de economische en financiële orde aanzienlijk. China wil ook dat investeerders in digitale valuta’s hun geld terugkrijgen, waardoor er onduidelijkheid ontstaat over de koerswaarde.

Een andere reden is mogelijk de overvolle markt. De crash werd in gang gezet vlak voordat de Bitcoin een nieuw record zou boeken, en wel eentje van 5000 dollar. Het is bij digitale valuta’s gebruikelijk dat er na een explosieve groei een soort van daling om alles weer normaal te maken volgt.

Herstel

Op het moment van schrijven is de Bitcoin zich echter weer aan het herstellen. Om acht uur ’s ochtends was er nog een waarde van 3471,60 euro, terwijl de munteenheid twee uur later alweer 3599,62 euro waard was. Het zal de komende tijd duidelijk worden hoe de digitale koersen zich verder ontwikkelen. Op de website Coin Market Cap is in ieder geval ook bij de andere valuta’s weer herstel zichtbaar.

TechCrunch maakte overigens een screenshot van de waardes van de verschillende munteenheden, waarin zichtbaar is hoe fors de daling was.