Bitcoin voor het eerst 4.000 dollar waard

Voor het eerst in de geschiedenis was de Bitcoin meer dan 4.000 dollar waard. De digitale munt doet het daardoor extreem goed, want een week geleden was die voor het eerst 3.000 dollar waard. Het succes komt vermoedelijk voort uit het feit dat steeds meer bedrijven de virtuele munt accepteren als betaalmiddel.

Volgens het Financieel Dagblad komt de waardestijging voort uit de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Er wordt oorlogstaal gebezigd, waardoor investeerders zoeken naar andere munteenheden om in te investeren. Zo vooral veel Japanners, stelt het FD. Toch is het even de vraag hoe lang de Bitcoin zo veel waard blijft. De waarde is extreem volatiel, want begin dit jaar stond die nog op 1.000 dollar.

De spectaculaire waardegroei van de Bitcoin trekt in elk geval steeds meer investeerders. Het effect daarvan is dat de munt meer waard wordt, maar het is potentieel gevaarlijk. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) liet dit weekend aan het Algemeen Dagblad weten te vrezen voor problemen: men vreest voor een herhaling van de gebeurtenissen uit 2002, toen de internetbubbel knapte.

Steeds meer mensen investeren in elk geval in de virtuele munt, ook uit angst de boot te missen. Onderstaande grafiek van Coindesk laat zien hoe erg de prijs van de munt wisselt en hoe snel records sneuvelen.

Virtuele munten groeien in populariteit, volgens CoinMarketCap zijn alle digitale munten bijeen op dit moment 137 miljard dollar waard. Maar waar de Bitcoin het ontzettend goed doet op dit moment, doen andere virtuele munten het iets minder goed. Zo daalde Euthereum (de tweede populairste digitale munt) met 4 procent in waarde, Ripple met 5,5 procent en Bitcoin Cash met 8,2 procent.