F-Secure lanceert nieuwe versie van Protection Service for Business

Security

F-Secure laat in een persbericht weten dat de nieuwste versie van zijn endpoint-security suite Protection Service for Business uitgebracht is. Verbeterde gedragsgebaseerde beveiligingstechnieken voor Window sen Mac moeten gebruikers beter beschermen tegen de nieuwste aanvalsmethodes van hackers.

Zo maakt F-Secure DeepGuard gebruik van uitgebreidere kunstmatige intelligentie dan zijn voorganger. Kwaadaardige bestanden en processen moeten daarbij opgespoord en geblokkeerd worden zonder dat de gebruiker het merkt of er hinder van ondervindt.

Een andere uitbreiding vindt plaats door middel van een geavanceerde firewall die compatible is met third-party applicaties en randapparatuur en expert rulesets om aanvallen zoals zelf-verspreidende en lateraal verspreidende ransomware beter tegen te houden.

Een ICT-afdeling moet voortaan eenvoudiger regelmatig scans kunnen uitvoeren, profielen kunnen groeperen en beheren en producten kunnen filteren vanwege een aangepaste profielmanagement. De nieuwe device control-functie voorkomt op zijn beurt het gebruik van ongeautoriseerde hardware zoals USB-sticks, externe harde schijven of webcams.

XFENCE

De Mac-uitvoering van Protection Service for Business komt tevens met de XFENCE-technologie. Met deze F-Secure-beveiliging wordt voorkomen dat processen en applicaties toegang krijgen tot data of bestanden. Anderzijds is toegang tot microfoons, toetsenborden en webcams pas mogelijk als de gebruiker daar toestemming voor geeft. XFENCE treedt op als firewall voor bestanden en voorkomt zo bijvoorbeeld dat ransomware de bestanden op geïnfecteerde machines kan versleutelen.

In een verklaring noemt Sean Sullivan, Security Advisor bij F-Secure, cyberveiligheid van cruciaal belang voor organisaties. Als zij te veel tijd moeten investeren in het voorkomen van aanvallen, neemt dit veel in beslag op de resources en loopt de productiviteit binnen de organisaties gevaar, zo legt Sullivan uit. Niet investeren noemt de veiligheidsadviseur geen optie.

De nieuwe versie van Protection Service voor Business is dus vanaf heden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen de beveiliging kopen bij officiële reseller partners van F-Secure.