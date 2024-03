Met de CyberArk Secure Browser kunnen bedrijven extra beveiligings- en privacywaarborgen inbouwen in de browsersessies van werknemers.

CyberArk heeft ervaring op het gebied van privileged access management. Hiermee kunnen de toegangsrechten van werknemers en partners tot applicaties worden geregeld, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen. De nieuwe browser zal dan ook een focus hebben op het beveiligen van alle toegang, inclusief privileged en sensitive access. Op die manier moet waardevolle informatie van een bedrijf beschermd blijven.

Met de nieuwe browser hoopt CyberArk vooral bij te dragen aan het voorkomen van cookiediefstal en sessie-overname. CyberArk wijst op cijfers die aantonen dat browsers voor organisaties een groot risico vormen. 65 procent van de medewerkers geeft namelijk aan dat ze het beleid van de organisatie voor veilig browsen moeten overtreden om hun werk te kunnen doen. Daarnaast gebruikt 59 procent de inloggegevens in de browser die wordt gebruikt voor werk, iets wat veilig moet gebeuren.

Werking Secure Browser

Om de veilige toegang te regelen, integreert Secure Browser met de Identity and Access Management- en beveiligingsarchitectuur van een bedrijf. Dit dwingt veilige toegang tot bedrijfsresources af, ongeacht of het gaat om een eigen of onbeheerd apparaat van de gebruiker. Het houdt voortdurend rekening met het beveiligen van identiteiten, endpoints en referenties. De browser maakt onderscheid tussen werk- en persoonlijke applicaties en domeinen.

Daarnaast zorgt CyberArk met zijn technologie ervoor dat gebruikers minder afhankelijk worden van traditionele wachtwoorden. Dit wordt bereikt door eenmalige wachtwoorden te genereren. Ook wordt toegang tot veelgebruikte apps, PAM-resources en tools van derden ondersteund met slechts één klik. Door de connectie met identiteitssystemen en beleidsregels verzekert de browser dat de gebruiker daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn.

De Secure Browser is onderdeel van het CyberArkIdentity Security Platform.

Tip: CyberArk komt met online ransomware-decryptor