Ontslagronde Citrix nodig voor groei en langetermijnwaarde

Business

Werknemers van Citrix over de hele wereld werden onlangs op straat gezet, maar het was nog niet tot in de detail duidelijk waarom het softwarebedrijf dit deed. Woordvoerder Eric Armstrong brengt daar nu verandering in met een statement aan WRAL TechWire. De stap blijkt nodig om te verzekeren dat het bedrijf blijft groeien en langetermijnwaarde levert.

Armstrong begint zijn verklaring door te omschrijven dat Citrix onlangs zijn voornemen aankondigde om transformatie naar een abonnements- en cloud-gebaseerde businessmodel te versnellen. Ook wordt daarbij geïnvesteerd in high-growth initiatieven die de volgende fase van groei voor het softwarebedrijf moeten aandrijven.

De woordvoerder spreekt de verwachting uit dat de overgang naar cloud snel zal gaan. Om aan de doelen te voldoen zal Citrix dan ook zijn investeringen heroverwegen en bepaalde producten afbouwen.

Nieuwe focus

Daarbij wordt het voorbeeld aangehaald van zijn eigen dienst ShareFile, een zakelijke oplossing voor het delen en synchroniseren van bestanden. Citrix herpositioneert en optimaliseert ShareFile voor de zakelijk markt om uiteindelijk effectievere ShareFile-groei aan te drijven en het efficiënter te integreren in de bredere cloud go-to-market motions. Armstrong benadrukt dat verkoop en ondersteuning aan het MKB nog steeds gebeurt, maar de focus ligt dus wel op enterprise.

Raleigh, een Amerikaanse stad en belangrijke locatie van Citrix, moet een strategische locatie blijven. Armstrong is van mening dat veel technologisch talent zich in deze regio bevindt en het een aantrekkelijke locatie voor zijn werknemers is. Zo blijft het software bijvoorbeeld beurzen voor STEM (science, technology, engineering and mathematics) bij lokale universiteiten aanbieden.

Het besluit om werknemers op straat te zetten noemt Armstrong moeilijk. Toch is Citrix volgens hem zo in staat om de transformatie van het bedrijf aan te drijven, alsmede opnieuwe te investeren in nieuwe skills, teams en zakelijke processen binnen de organisatie. En dat, zo luidt de conclusie, zorgt ervoor dat het softwarebedrijf kan blijven groeien en er langetermijnwaarde voor klanten, partners, werknemers en aandeelhouders gerealiseerd wordt.