AI-startup Thinking Machines haalt twee miljard op

Thinking Machines Lab, de AI-startup opgericht door voormalig OpenAI-topvrouw Mira Murati, heeft dinsdag bekendgemaakt dat het ongeveer 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) heeft opgehaald bij een waardering van 12 miljard.

De investeringsronde werd geleid door durfkapitaalbedrijf Andreessen Horowitz (a16z). Ook Nvidia, Accel, ServiceNow, Cisco, AMD en Jane Street namen deel aan de financiering. Zij steunen de missie van het bedrijf om de mensheid te versterken via de ontwikkeling van collaboratieve algemene intelligentie, zo schrijft de topvrouw op X.

Thinking Machines bouwt aan zogenoemde multimodale AI, die aansluit bij hoe mensen van nature met de wereld omgaan: via taal, via visuele waarneming en via de vaak rommelige processen van samenwerking. Volgens Murati zal het bedrijf binnen enkele maanden zijn eerste product lanceren. Dat zal een belangrijk open source-onderdeel bevatten en nuttig zijn voor zowel onderzoekers als startups die werken aan op maat gemaakte modellen. Daarnaast wil het bedrijf zijn wetenschappelijke inzichten publiek maken, om de bredere onderzoeksgemeenschap te helpen frontier AI-systemen beter te begrijpen.

Grote aantrekkingskracht op investeerders

Dat een bedrijf dat pas in februari werd opgericht en nog geen omzet of product heeft zo’n grote kapitaalinjectie krijgt, benadrukt Murati’s aantrekkingskracht op investeerders in een sector waar toptalent fel wordt bevochten. Reuters meldde in april al dat Andreessen Horowitz in gesprek was om een ongewoon grote vroege investeringsronde te leiden.

Thinking Machines onderscheidt zich door AI-systemen te willen bouwen die veiliger, betrouwbaarder en breder inzetbaar zijn dan die van concurrenten. Bij de oprichting bestond bijna twee derde van het team uit voormalige medewerkers van OpenAI.

Murati richtte het bedrijf op na haar onverwachte vertrek bij OpenAI in september. Ze behoort tot een groeiende groep oud-toplieden van de ChatGPT-maker die hun eigen AI-bedrijven zijn gestart. Ook Dario Amodei’s Anthropic en Ilya Sutskever’s Safe Superintelligence hebben oud-collega’s aangetrokken en miljarden aan financiering opgehaald.

Ondanks zorgen over de hoge uitgaven in de technologiesector, blijft de investeringslust in AI-startups groot. Dit droeg bij aan een stijging van bijna 76% in de Amerikaanse startup-financiering, die in de eerste helft van 2025 uitkwam op 162,8 miljard dollar. AI was goed voor ongeveer 64,1% van de totale dealwaarde, aldus een rapport van Pitchbook.