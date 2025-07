Oracle Java zorgt voor auditstress en overstap naar open-source

Oracle Java blijft voor hoofdbrekens zorgen. Volgens het jaarlijkse ITAM/SAM Survey Report 2025 heeft maar liefst 73 procent van de ondervraagde organisaties de afgelopen drie jaar een Oracle Java-audit ondergaan.

De combinatie van frequente audits, complexe licentievoorwaarden en sterk stijgende kosten zet bedrijven ertoe aan alternatieven te zoeken. Zo stappen veel bedrijven over naar open-source oplossingen, zoals OpenJDK.

De oorzaak ligt grotendeels bij de grillige koers van Oracle. In vier jaar tijd voerde het bedrijf vier grote wijzigingen door in zijn licentie- en prijsmodellen. De meest recente, ingevoerd begin 2023, baseert licentiekosten niet meer op daadwerkelijk gebruik, maar op het totale aantal medewerkers binnen een organisatie, inclusief parttimers en externen. Deze zogenoemde employee-based pricing leidde voor veel bedrijven tot hogere kosten. En tot een toegenomen noodzaak om Java-gebruik nauwgezet te monitoren.

Licentievoorwaarden zijn ingewikkeld

In reactie daarop investeren organisaties in tools en processen om grip te krijgen op hun Java-omgevingen. Denk aan geautomatiseerde tracking, interne audits en verbeterde samenwerking tussen IT, juridische en inkoopafdelingen. Toch geeft een meerderheid aan moeite te hebben met het correct interpreteren van de licentievoorwaarden, het budgetteren van Java-kosten en het bijhouden van gebruik over meerdere cloud-omgevingen heen. Het gevolg: compliance wordt een dagtaak, en fouten kunnen leiden tot juridische risico’s en hoge boetes.

Tegen deze achtergrond is de uittocht uit het Oracle-ecosysteem in volle gang. Volgens het rapport is inmiddels 79 procent van de organisaties al overgestapt naar een alternatief of is daar actief mee bezig. De motivatie ligt niet alleen in kostenbesparing, hoewel twee derde van de respondenten verwacht minstens 40 procent te kunnen besparen, maar vooral in betrouwbaarheid, schaalbaarheid en onafhankelijkheid van één leverancier. Open-source varianten van Java bieden volgens de respondenten voldoende functionaliteit en veiligheid, vaak met regelmatige updates en ondersteuning, maar dan zonder de restrictieve voorwaarden van Oracle.

Opvallend is dat veel organisaties ondanks de uitdagingen hun software-audits nog steeds grotendeels intern uitvoeren. Zo’n 74 procent regelt licentiebeheer en compliance in eigen huis, ondanks beperkte middelen en kennis. Dat vergroot de kans op fouten.