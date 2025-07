AWS vernieuwt Free Tier met tegoed tot 200 dollar

Amazon Web Services heeft een update doorgevoerd in het AWS Free Tier-programma, waarbij nieuwe klanten tot 200 dollar aan AWS-tegoed kunnen ontvangen dat besteedbaar is aan verschillende AWS-diensten.

Bij aanmelding krijgen gebruikers direct 100 dollar tegoed. Door vijf specifieke diensten te gebruiken, kunnen zij nog eens 100 dollar extra verdienen.

Het vernieuwde programma biedt tijdens de registratie de keuze tussen een gratis accountplan en een betaald accountplan. Bij het gratis plan worden geen kosten in rekening gebracht zolang er geen upgrade plaatsvindt. Deze optie vervalt na zes maanden of wanneer het tegoed volledig is opgebruikt. Bepaalde diensten die normaal gesproken door grote ondernemingen worden gebruikt, zijn in dit plan niet beschikbaar. Gebruikers kunnen op elk moment overstappen naar het betaalde plan. Ongebruikte tegoeden blijven tot twaalf maanden na de oorspronkelijke aanmelding geldig bij gebruik van in aanmerking komende diensten.

Wie vanaf het begin kiest voor het betaalde accountplan krijgt eveneens automatisch het tegoed toegekend en kan dit toepassen op de facturen voor AWS-diensten. Zodra het gebruik de tegoedlimiet overschrijdt, worden standaard on-demand tarieven gehanteerd.

Extra geld verdienen

Gebruikers ontvangen 100 dollar tegoed bij aanmelding en kunnen een extra 20 dollar verdienen voor elke van de vijf volgende AWS-activiteiten: Amazon EC2, Amazon RDS, AWS Lambda, Amazon Bedrock en AWS Budgets. De voortgang en tegoedstatus zijn zichtbaar via de Explore AWS-widget in de AWS Management Console.

De serviceactiviteiten zijn bedoeld om klanten vertrouwd te maken met essentiële bouwstenen binnen AWS. Ze tonen kosten en gebruik in de AWS Billing Console en helpen nieuwe gebruikers te leren hoe ze kosten kunnen beheren door het kiezen van geschikte instantieformaten.

AWS stuurt meldingen wanneer 50 procent, 25 procent of 10 procent van het tegoed resteert. Ook krijgen gebruikers waarschuwingen via e-mail en consolemeldingen wanneer hun gratis periode nog 15, 7 of 2 dagen duurt. Na afloop van de proefperiode ontvangen ze instructies voor het upgraden naar een betaald plan. Er geldt een termijn van 90 dagen om het account te heropenen via een upgrade.

Het gratis account biedt toegang tot delen van AWS-diensten, waaronder meer dan dertig diensten met een permanent gratis gebruiksniveau. Het betaalde account biedt toegang tot het volledige AWS-portfolio. Accounts die zijn aangemaakt vóór 15 juli 2025 blijven onderdeel van het oude Free Tier-programma, waarin gebruikers kortetermijnproeven, een proefperiode van twaalf maanden en permanente gratis lagen kunnen gebruiken.

De vernieuwde AWS Free Tier is nu beschikbaar in alle AWS-regio’s, met uitzondering van de AWS GovCloud-regio’s in de VS en de regio’s in China.