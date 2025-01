Citrix neemt thin-client leverancier Unicon over

Citrix Systems, onderdeel van Cloud Software Group nam onlangs Unicon GmbH over. Unicon is een thin-client leverancier. Het overnamebedrag maakte men niet bekend.

Unicon, opgericht in 1993 en gevestigd in Karlsruhe, is gespecialiseerd in hybride clientsoftware. Het biedt diensten aan zoals het beveiligde endpoint-besturingssysteem eLux en het zakelijke platform Scout.

Hardware-onafhankelijk platform

Het eLux OS van het bedrijf is een ultralicht, zeer veilig x86-endpoint-besturingssysteem dat is ontworpen om organisaties te helpen hun eindgebruikerscomputing-omgevingen op te schalen en te beveiligen. Het platform is hardware-onafhankelijk, modulair ontworpen en verbruikt relatief weinig middelen.

Het zakelijke platform Scout is een oplossing die geschikt is voor snelle implementaties. Het biedt gedetailleerde controle en eenvoudig beheer van endpointapparaten die in verschillende omgevingen opereren, zoals kantoren en thuiswerklocaties. Met Scout kunnen IT-beheerders grote aantallen endpoints beheren, verschillende x86-apparaatplatforms integreren en uitgebreide omgevingen monitoren.

De oplossingen van Unicon zijn ontworpen om organisaties te helpen hun endpoints op te schalen, te beheren en te beveiligen. Maar ook om IT-operaties en budgetten te stroomlijnen. En om de levensduur van endpointapparaten te verlengen. De slanke oplossingen van het bedrijf voor eindgebruikerscomputing maken het eenvoudig voor bedrijven om digitale werkplekken te implementeren en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Levensduur verlengen

Met de overname van Unicon is Citrix van plan om zijn klanten een veilig client-besturingssysteem en endpointbeheer te bieden dat de beveiliging, veerkracht en operationele kosten van endpoints verbetert. Dit terwijl het een end-to-end ervaring biedt voor toegang tot bedrijfsapplicaties en desktops. Bovendien kunnen Citrix-klanten met eLux de levensduur van hun huidige apparaten verlengen.

Voor de overname was Unicon eigendom van het management samen met een door een familie gesteunde investeerder, die in 2021 alle aandelen van het bedrijf overnam van Fujitsu Technology Solutions GmbH.

De overname is de derde recente acquisitie van Citrix, na de overnames van deviceTRUST GmbH en strong.network SA in december.