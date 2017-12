G DATA verwacht hacks gericht op bitcoin als trend in 2018

Security

G DATA laat aan Techzine weten over zijn cybersecurity-voorspellingen voor 2018. Omdat steeds meer mensen geld steken in cryptomunten zoals de bitcoin, denkt het beveiligingsbedrijf aan extra aandacht van cybercriminelen op digitale valuta’s. Zij zullen hier verschillende manieren voor gebruiken.

Zo is er al cryptominingvaluta ontwikkeld die zich voordoet als onschuldige software. Ook kan cryptogeld bemachtigd worden door het stelen van de digitale portefeuilles, waarin de munten zich bevinden. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld wachtwoorden van zo’n cryptowallet te bemachtigen. G DATA noemt het hacken van sites die fungeren als cloudopslagdienst voor deze portefeuilles als een andere mogelijkheid, enigszins te vergelijken met een bank.

Eddy Willems, Security Evangelist bij G DATA, legt over de bitcoin en andere cryptomunten uit dat ze het ene naar het andere record breken, waardoor mensen steeds meer geïnteresseerd raken in de digitale valuta. De criminelen zijn zich bewust van deze trend en richten zich zodoende sterker op internetgebruikers die cryptomunten bezitten, beschrijft Willems.

Andere trends

Het bedrijft geeft aan dat in 2017 ransomware opnieuw het belangrijkste thema in IT-security was. WannaCry en NotPetya toonden aan dat criminelen hun methodes verbeterden en dat bedrijven doelgericht aangevallen worden. Voor het komende jaar verwachten de beveiligingsexperts van G DATA opnieuw een toename van deze bedreiging.

Een andere ontwikkeling die G DATA ziet is het totale aantal malwarevarianten voor Windows in 2017, dat op bijna 10 miljoen uitkomt. Voor Android geldt een aantal van 3,5 miljoen. De statistieken tonen dat de dreiging gestaag blijft toenemen. Daarnaast voorspelt het bedrijf meer aanvallen op platforms die tot nu toe nog niet op grote schaal zijn aangevallen.

Dit betekent onder andere de eerste succesvolle aanvallen op spraakassistent als Siri en Alexa. Dit levert nieuwe, winstgevende businessmodellen voor cybercriminelen op. Ook het groeiend aantal slimme apparaten dat onderdeel uitmaakt van Internet of Things is interessant voor de kwaadwillenden. G DATA denkt dat zij zich steeds meer zullen richten op IoT.