Data zit verweven in de ‘kroonjuwelen’ van iedere organisatie. Dat beseffen cybercriminelen zich maar al te goed, waardoor cyberaanvallen steeds groter en geavanceerder worden. Organisaties investeren daarom steeds meer in allerlei oplossingen om indringers buiten de deur te houden en hun gegevens te beschermen. Echter wordt het steeds ingewikkelder voor organisaties om te bepalen hoe ze hun security goed kunnen inrichten.



Nog niet zo lang geleden was alle data in een organisatie gecentraliseerd op één plek, wat het eenvoudiger maakt om data te beschermen. Maar door het gebruik van meer apparaten en de Cloud zweeft kostbare data nu overal, waardoor organisaties vaak door de bomen het bos niet meer zien over hoe ze hun ‘kroonjuwelen’ het beste kunnen beschermen.





In deze podcast legt security evangelist Eddy Willems wat ‘kroonjuwelen’ nu eigenlijk écht zijn, hoe je ze kunt identificeren en het beste kunt beschermen. De podcast kunt u beluisteren en downloaden via:

Dit is een ingezonden bijdrage van G DATA CyberDefense AG. Via deze link vind je meer informatie over de security diensten en -oplossingen van het bedrijf.