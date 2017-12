Franse minister van financiën wil internationale regels over bitcoin

Business

De Franse minister van financiën, Bruno Le Maire, wil dat er brede gesprekken gevoerd worden over internationale wet- en regelgeving rond virtuele munteenheden. Hij stelt voor dat de G20, het samenwerkingsverband van de twintig grootste economieën van de wereld, hier volgend jaar over in gesprek gaat.

“Ik ga aan Argentinië, de volgende G20-voorzitter, voorstellen dat we bij de G20-top in april samen discussiëren over het bitcoin-vraagstuk,” vertelde Le Maire volgens persbureau Reuters aan het Franse nieuwskanaal LCI. “Er is overduidelijk een speculeringsrisico. We moeten hierover nadenken en uitzoeken hoe we met de andere G20-leden de bitcoin kunnen reguleren.”

Meer kritiek

Le Maire is niet bepaald de enige die waarschuwt voor de risico’s die verbonden zijn aan de virtuele munt. Ook de Autoriteit Financiële Markten roept mensen op om niet teveel te investeren in de munt: “steek je dertiende maand niet in bitcoins”, aldus Lars van de Ven van de AFM in een interview met het Algemeen Dagblad dit weekend.

Verder was er vrijdag een overleg binnen de Europese Unie, waarbij werd afgesproken dat er strengere regels komen voor bitcoin en andere virtuele munten. De bedoeling is deze minder aantrekkelijk te maken voor criminelen, die de cryptocurrencies vaak gebruiken om geld wit te wassen en om te voorkomen dat er teveel mee gespeculeerd wordt.

Waarde schommelt

We zeggen het elke keer weer en het blijft nog altijd zo: de waarde van de bitcoin schommelt enorm. Dit weekend tikte de munt de 20.000 dollar voor het eerst aan, waarna de koers viel naar 18.000 dollar. Op moment van schrijven staat de waarde van de bitcoin weer op 18.962 euro en is de weg omhoog ogenschijnlijk weer ingezet.