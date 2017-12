Citrix verwacht stevige groei in Brazilië

Business

Citrix wil komend jaar een drievoudige groei schrijven wat betreft lokale Braziliaanse verkopen. Momenteel weet het bedrijf in dit land al betere cijfers te noteren ten opzichte van de wat meer ontwikkelde landen. Het streven is echter best ambitieus. Zo werd er in Brazilië een jaarlijkse omzetgroei van 20 tot 22 procent genoteerd, tegenover bijvoorbeeld de 16 tot 18 procent van de Verenigde Staten.

In gesprek met ZDNet legt Luis Banhara, country director Citrix Brazil, uit dat er sinds het toetreden tot de Braziliaanse markt (17 jaar geleden) veel ups en downs waren. Op moeilijke momenten is er echter niet overwogen om de lokale klant te laten vallen. Banhara geeft aan dat Citrix binnen deze markt actief zal blijven. Het desktop- en applicatievirtualisatieaanbod blijft de verkopen in Brazilië leiden, terwijl Software-Defined Wide Area Networks (SD-WAN) dit jaar de snelste groeiratio noteerde.

Dat laatste komt voort uit de positieve invloed op de productiviteit van organisaties met meerdere branches, agentschappen of winkels. De bestuurder is ervan overtuigd dat er nog meer groei in SD-WAN zit, mede doordat de lokale economie verbetert. Productlanceringen in Brazilië volgen het globale beleid van Citrix, al blijkt er een vertraging van zo’n 18 maanden totdat de markt een product breed in gebruik neemt. Ook moet het aanbod aangepast worden op de lokale behoeftes.

Focus

Klanten uit andere landen gaan meer in op de betrouwbaarheid en beveiliging, terwijl het de laatste twee tot drie jaar bij de Braziliaanse klanten meer gaat over kostreductie. In de tweede helft van 2017 vonden gesprekken plaats met organisaties die zich doorgaans bezighouden met retail, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarbij was er wel een verplaatsing te zien van de focus, die meer kwam te liggen op het realiseren van groei.

De ambitie om sterk te groeien betekent dat er meer gevraagd wordt van de 150 channel partners in Brazilië. Daardoor zullen er meer trainingen aangeboden worden in het land. Ook zal Citrix initiatieven aankondigen tijdens de Partner Summit op 8 januari. Banhara hoopt tevens over een jaar een significante toename te zien in cloud-conversienummers en dat de klanten hun producten blijven updaten.