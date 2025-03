Technologie als katalysator voor groei

Ondernemers zijn van nature optimistisch, zelfs wanneer ze worden geconfronteerd met een uitdagende economische omgeving. Ze dromen van groei en succes, maar concurrentie, veranderende marktomstandigheden en economische onzekerheid vormen stevige obstakels. In deze derde blog kijken we naar de ambities van Europese ondernemers en hoe ze technologie inzetten om hun groeidoelen te bereiken.

Voorblijven op de concurrentie

In een dynamische markt moeten bedrijven zich voortdurend aanpassen om de concurrentie voor te blijven. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor groeiende bedrijven. Ondernemers moeten hun klanten behouden, nieuwe markten aanboren en zich onderscheiden van hun concurrenten. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers (46%) groei – in termen van meer klanten of hogere winst – als hun belangrijkste doelstelling voor het komende jaar ziet. Maar ze weten ook dat dit niet zonder slag of stoot gaat.

Om deze doelen te bereiken, zien steeds meer ondernemers technologie als hun bondgenoot. Door processen te automatiseren en digitale tools in te zetten, werken ze efficiënter en spelen ze sneller in op veranderingen in de markt. Dit geeft hen een concurrentievoordeel dat essentieel is in een wereld waar snelheid en wendbaarheid vaak het verschil maken tussen succes en falen.

Innovatie en flexibiliteit als motor van groei

Experimenteren en aanpassingsvermogen zijn essentieel voor bedrijven die willen groeien. De bedrijfswereld verandert in hoog tempo, en ondernemers die zich niet flexibel opstellen, lopen het risico achter te blijven. Uit het onderzoek blijkt dat 24% van de ondernemers zich specifiek richt op het vergroten van hun inkomsten, terwijl 22% prioriteit geeft aan het uitbreiden van hun klantenbestand. Deze cijfers illustreren dat bedrijven hun aandacht verdelen over verschillende groeistrategieën.

Innovatie speelt een sleutelrol in dit proces. Door technologie in te zetten om repetitieve of tijdrovende taken te automatiseren, krijgen ondernemers de ruimte om te focussen op creativiteit en klantrelaties. Dit zorgt ervoor dat ze zich kunnen onderscheiden in de markt en nieuwe kansen kunnen benutten. Cloud-gebaseerde oplossingen zijn hierbij bijzonder populair, omdat ze flexibiliteit en schaalbaarheid bieden, wat cruciaal is voor groeiende bedrijven.

Externe uitdagingen: de impact van de economie

Hoewel ondernemers optimistisch blijven over groei, spelen externe factoren een belangrijke rol in hun plannen. Zo beschouwt bijna 50% van de respondenten de economische situatie als de grootste uitdaging voor hun bedrijf. Deze bezorgdheid is vooral groot in Zuid-Europa en Centraal-Europa, waar de onzekerheid rond inflatie en marktschommelingen ondernemers dwingt om nog slimmer te werken en efficiëntere oplossingen te zoeken.

Toch blijft optimisme de boventoon voeren. Meer dan 56% van de ondernemers heeft vertrouwen in hun vermogen om hun doelen te bereiken. Dit vertrouwen is vooral groot in de Benelux, waar 65,5% van de ondernemers aangeeft optimistisch te zijn over de toekomst van hun bedrijf. In Scandinavië is dit vertrouwen iets lager, met 50,5% van de ondernemers die verwachten hun groeidoelen te realiseren.

Technologie als groeiversneller

Wat duidelijk naar voren komt uit het onderzoek, is de cruciale rol die technologie speelt in het succes van bedrijven in groei. Maar liefst 72% van de ondernemers is enthousiast over de impact die technologie heeft op hun succes, met 26% die zelfs zeer optimistisch is over de bijdrage van digitale oplossingen aan hun bedrijfsresultaten. Ondernemers zien in technologie niet alleen een middel om efficiënter te werken, maar ook om nieuwe kansen te creëren.

Cloud-gebaseerde software wint daarbij snel aan terrein. Het onderzoek laat zien dat in de Benelux en Scandinavië respectievelijk 65,2% en 62,2% van de ondernemers matig tot zeer enthousiast is over de voordelen van cloudoplossingen. Deze technologie helpt bedrijven om flexibeler te werken, processen te optimaliseren en beter in te spelen op klantbehoeften, waardoor ze hun groeidoelen efficiënter kunnen realiseren.

Regionale verschillen in optimisme en vertrouwen

Ondanks de economische onzekerheden zijn er regionale verschillen in het optimisme over bedrijfsresultaten. In de Benelux is het vertrouwen in het behalen van groeidoelen het hoogst, met 65,5% van de ondernemers die geloven dat ze hun doelstellingen voor het komende jaar zullen bereiken. Dit staat in scherp contrast met de cijfers uit Zuid-Europa en Scandinavië, waar respectievelijk 16,6% en 17,8% van de ondernemers aangeeft weinig tot geen vertrouwen te hebben in het behalen van hun groeidoelen.

Deze verschillen laten zien hoe ondernemers, afhankelijk van hun regio, verschillend omgaan met uitdagingen en kansen. Toch blijft technologie voor iedereen een sleutelrol spelen in het realiseren van groei. Ondernemers in zowel digitaal geavanceerde als minder ontwikkelde gebieden erkennen de waarde van technologie voor hun bedrijfsvoering en zien hierin de oplossing om hun groeiambities waar te maken.

De weg naar duurzame groei

Ondernemers blijven vastberaden om hun bedrijf te laten groeien, ondanks de vele uitdagingen die ze onderweg tegenkomen. Technologie biedt de tools om concurrentie het hoofd te bieden, de efficiëntie te vergroten en flexibeler te opereren. Door in te zetten op innovatie en technologie, kunnen ondernemers hun bedrijfsprocessen optimaliseren en hun aandacht richten op datgene wat het belangrijkste is: hun klanten en hun groei.

