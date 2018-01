Nieuwe malware vermomd als Android-apps steelt WhatsApp-berichten

Security

De Russische beveiligingsfirma Kaspersky heeft nieuwe malware ontdekt die Android-telefoons op nieuwe manieren bespioneert. Het gaat om malware Skygofree, die vermomd wordt als een downloadbare app. Die belooft je internet te versnellen, maar doet als deze eenmaal geïnstalleerd is heel andere dingen.

Skygofree wordt door Kaspersky omschreven als malware die “overloopt” van de mogelijkheden. De malware is volgens de firma al sinds 2014 actief en maakt gebruik van een hele rits domeinnamen. Een daarvan was Skygofree en daarom is de malware dan ook zo genoemd.

Wat het doet

Skygofree wordt verspreid via websites die zogenaamd van mobiele providers zijn. Daar wordt de malware aangeboden als downloadbare software om de internetsnelheid te vergroten. Als een gebruiker de software downloadt, worden er verschillende pakketten gedownload om de malware goed te laten werken.

Skygofree beschikt volgens Kaspersky over de volgende mogelijkheden:

Het volgen van de locatie van een apparaat en audio opnemen op specifieke locaties.

Verbinding maken met een wifinetwerk dat door de verspreiders van de malware beheerd wordt. Dat kan zelfs als de gebruiker van een toestel wifi uitgeschakeld heeft. Op deze manier kan er data verzameld en geanalyseerd worden, waaronder de browsegeschiedenis en wachtwoorden die ingevoerd worden.

Via de toegankelijkheidsdiensten van Android kan de malware ook alle WhatsApp-berichten inzien.

Het is mogelijk om de frontcamera in te schakelen elke keer als een telefoon ontgrendeld wordt, waarna een foto naar de verspreiders van de malware verstuurd wordt.

Telefoongesprekken, sms-berichten, kalendertoevoegingen en andere gebruikersgegevens kunnen allemaal onderschept worden.

Het heeft er alle schijn van dat de malware nog niet heel breed verspreid is. Desondanks is het van groot belang om je apparaat te blijven voorzien van nieuwe versies van de Android-software. Op die manier kan je er in elk geval voor zorgen dat niet alle functies van Skygofree werken. Maar het belangrijkste is vooral om nooit zomaar software te downloaden op een smartphone, en al helemaal niet buiten de Play Store om.