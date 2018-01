Euronext: bitcoin is geen echte munt

Business

Afgelopen jaar was hét jaar van de bitcoin. Maar waar toen een waarde van bijna 20.000 dollar werd bereikt, is dat tot nu toe in 2018 anders. Momenteel staat de cryptocurrency nog maar op een kleine 11.000 dollar. Dat komt wellicht doordat investeerders vraagtekens zetten bij de toekomstbestendigheid van de munt. Zo ook Euronext-topman Stephane Boujnah.

In een interview met financieel persbureau Bloomberg laat Boujnah weten dat de bitcoin wat hem betreft geen echte munt is. Volgens hem is het beter als beleggers niet gaan investeren in de virtuele munteenheden. Dat leidt alleen maar tot risico’s die niet genomen mogen worden.

Niet gereguleerd

De voornaamste kritiek die topman Boujnah van beursbedrijf Euronext levert, is dat de bitcoin niet gereguleerd is. Het is nu een open markt voor iedereen en overheden hebben er niet al te veel grip op. Daar moet eerst verandering in komen, voordat zijn bedrijf überhaupt gaat overwegen om mee te spelen.

Voorlopig brengt Euronext dan ook geen bitcoin naar zijn beurzen in Amsterdam en Parijs. “Wij steunen bedrijven die in Europa actief zijn en financieren de echte economie; dat is de bitcoin niet,” aldus Boujnah. Hij ziet de virtuele munten dan ook vooral als een gevaarlijk spel. De waarde stijgt enkel omdat mensen er geld in steken en niet omdat het een echt goed product is.

Niet de enige met kritiek

Daarmee is Boujnah niet bepaald de enige die flinke kritiek levert op virtuele valuta. Ook de AFM waarschuwt al voor het beleggen hierin. En de roep om extra regelgeving rond virtuele munten zwelt ook aan. In sommige landen mag er zelfs niet meer in belegd worden. Dat viel ook wel te verwachten: er is geen toezicht op de virtuele munten. Daardoor lopen investeerders risico’s, maar lopen overheden mogelijk ook belastinginkomsten mis.