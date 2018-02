VLC mediaspeler versie 3.0 brengt ondersteuning HDR, 4K, 8K en Chromecast

Consumer

Het is zo’n beetje de meest gebruikte open-source mediaplayer die er maar is: VLC. Afgelopen week kwam er een gloednieuwe versie vanuit, 3.0, met de naam Vetinari. Deze brengt ongelofelijk veel nieuwe functies naar de mediaspeler, waaronder ondersteuning door HDR10, 4K, 8K en Chromecast.

De nieuwste versie van VLC is ontwikkeld door een team van vrijwilligers, dat drie jaar lang onder leiding van Jean-Baptiste Kempf. Het is dan ook voor het eerst sinds februari 2015 dat er een grote nieuwe versie van de software uitgebracht is – en dan meteen een die alle belangrijke platformen en innovaties ondersteunt.

Wat zijn de nieuwe functies?

Er zijn ontzettend veel nieuwe functies toegevoegd aan VLC. Dat zorgt voor een pakket aan ondersteunde technieken waar veel betaalde mediaspelers een puntje aan kunnen zuigen.

Op alle platformen wordt nu hardware decoding ondersteund. Denk daarbij een 4K, 8K, HD en UHD. De rekenkracht die hiervoor nodig is schijnt minimaal te zijn, waardoor de belasting op de CPU en daarmee ook de accu niet heel groot is.

De software ondersteunt ook andere belangrijke innovaties: 360-graden video’s, 3D-audio en op Windows 10 HDR. Voor andere platformen is momenteel HDR tone-mapping beschikbaar.

VLC 3.0 ondersteunt casten naar Chromecast-apparatuur. Interessant aan deze functie is vooral dat het ook mogelijk is om bestandstypes die niet door Chrome ondersteund worden te casten.

Het vermogen dat gevraagd wordt van de processor is ingeperkt. Daardoor kunnen apparaten langer video’s afspelen en zou de batterijduur groter zijn.

Beschikt over een nieuwe engine voor ondertitels. Die genereert ze in verschillende talen en lettertypes, waaronder ook Aziatische talen.

Er zijn tientallen nieuwe formats en codecs toegevoegd, waaronder CEA-708, Cineform, HQC, TTML, WebVTT en meer.

Welke software wordt ondersteund?

Nu is het natuurlijk nog de vraag welke software precies ondersteund wordt. Ook hierover is al duidelijkheid: