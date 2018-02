Ook Amerikanen werken aan regels voor handel in virtuele valuta

Business

Wereldwijd lopen investeerders warm voor cryptocurrencies. Niet alleen de bitcoin, maar ook euthereum en vele opkomende virtuele valuta doen het uiterst goed. Geen wonder dus dat overheden wereldwijd langzaamaan met regelgeving komen om de handel hierin te beperken. Ook in de Verenigde Staten wordt nu gewerkt aan wetten.

Dat melden enkele anonieme wetgevers in de Verenigde Staten aan persbureau Reuters. Gekeken wordt om “nieuwe regels” op te stellen die “strikt toezicht” op de handel in cryptocurrencies mogelijk maakt. Zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden wordt door de Republikeinen én de Democraten gekeken naar de mogelijkheden.

Risico’s voor het financiële stelsel

Volgens de anonieme bronnen overwegen de overheden het instellen van regels vooral omdat er risico’s zijn voor individuele investeerders en het financiële stelsel als geheel. Zelfs de Republikeinen, die normaliter fel tegen regelgeving zijn, vinden dat er toezicht nodig is als er gevaar bestaat voor de Amerikaanse economie.

Mike Rounds, senator namens de Republikeinen en onderdeel van het comité dat zich bezighoudt met het bankwezen, stelt dat er “geen twijfel bestaat over de noodzaak van een regelgevend framework.” Momenteel liggen cryptocurrencies in een juridisch grijs gebied dat tussen diverse overheidsinstanties valt.

De angst is vooral dat speculatie door investeerders voor destabilisering van de economie kan zorgen. Zo vindt men het onacceptabel dat er in sommige gevallen enorme winsten beloofd worden aan investeerders, waar nooit aan voldaan wordt. Daarnaast vonden er de afgelopen maanden enkele grote diefstallen van cryptocurrencies plaats en ook daar willen de overheden iets mee doen.

Het zou vooral belangrijk zijn om te zorgen dat er toezicht is op een instabiele markt. “Het doel is om regels te hebben die de consument helpen beschermen, zonder dat innovatie de kop ingedrukt wordt,” aldus een van de senatoren.