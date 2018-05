Bedrijf vraagt met succes handelsmerk aan op ‘bitcoin’

Een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft handelsmerk aangevraagd en gekregen op de term ‘bitcoin’. Nu probeert het bedrijf het handelsmerk op te leggen, waarmee delen van de pers helemaal wild lijken te zijn geworden. Onnodig, want heel verstrekkend zijn de handelsmerken die toegekend zijn niet.

Een verkoper op Etsy kreeg een brief van een advocaat, waarin stond dat de kleding die de betreffende persoon verkocht met daar het woord ‘bitcoin’ op gedrukt, niet toegestaan was. “[Onze client] heeft uw gebruik van het bitcoin-handelsmerk op en in relatie tot kleding niet toegestaan.” Om te vervolgen dat het om die reden inbreuk op het handelsmerk is. De verkoper heeft vervolgens veertien dagen de tijd gekregen om de goederen uit de shop te halen.

Hoe het echt zit

Op diverse sites lezen we nu berichten dat iemand niet alleen handelsmerk op de naam bitcoin heeft gekregen, maar dit ook oplegt. Volgens sommigen zou het om alles in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de bitcoin gaan. Dat blijkt bepaald niet te kloppen. Het handelsmerk is volgens de site Silicon Angle aangevraagd door het bedrijf A.B.C. IP Holdings South West en is geregistreerd onder het nummer UK00003279106. Dat heeft enkel betrekking tot drie productcategorieën: kleding, drank en alcoholhoudende drank.

Aangezien het handelsmerk enkel betrekking heeft op die categorieën, is er verder vrij weinig aan de hand. Maar dat geldt alleen voor dit specifieke handelsmerk. De site Silicon Angle wist uit te vogelen dat er meer bedrijven zijn met handelsrechten op de naam ‘bitcoin’.

De Japanse bitcoin-beurs bitFlyer blijkt handelsmerk te hebben op duizenden diverse toepassingen van de merknaam. Het gaat onder meer om het gebruik van de naam in computerprogramma’s, advertenties, financiële diensten, elektronische commercie en meer. Kortom: het gaat om cruciale onderdelen van de bitcoin zelf.

Deze handelsmerken gelden voor Japan en heel de Europese Unie. De implicaties zouden breed kunnen zijn, maar het lijkt er tot nu toe op dat bitFlyer nog niets gedaan heeft met zijn handelsmerk. Indicatie dat het dat alsnog gaat doen, is er bepaald niet.