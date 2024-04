Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet presenteerden hun cijfers voor Q1 2024. De resultaten zijn in beide gevallen positief, met name vanuit clouddiensten. De omzet vanuit Azure en Google Cloud steeg met respectievelijk 31 procent en 28 procent.

Het opvallendste wapenfeit komt vanuit Alphabet. Voor het eerst in haar geschiedenis keert het bedrijf een dividend uit aan aandeelhouders. Die opbrengst is 20 dollarcent per aandeel en wordt vergezeld door het terugkopen van 70 miljard euro aan aandelen. Daarnaast presteerde Alphabet dit kwartaal boven verwachting door een omzet van 67,6 miljard dollar te genereren; analisten hadden 66,1 miljard voorspeld.

Die omzet is vergelijkbaar met die van Microsoft het afgelopen kwartaal: 61,9 miljard. Ook dat getal overtreft de verwachtingen van financiële analisten, die 60,9 miljard hadden voorspeld.

Concurrent AWS presenteert op 30 april de kwartaalcijfers.

AI, AI, AI

Zowel Azure als Google Cloud drijven de positieve cijfers van de twee hyperscalers aan. Microsoft-CFO Amy Hood vertelde Bloomberg dat er “gezonde groei” te zien is bij zowel non-AI- als AI-diensten. Ze geeft toe dat de vermarkting van AI nog in de kinderschoenen staat, maar “we voelen ons goed met waar we staan.” Klantenadoptie vertoont positieve signalen, aldus Hood.

Ook Google benadrukt de kansen van AI voor cloudklanten. CFO Ruth Porat constateert dat er een “toenemende contributie van onze AI-oplossingen” is.

Beide partijen beschikken over een uitgebreid pakket aan diensten. Voor veel organisaties geldt dat het afnemen van de Microsoft- of Google-suite aantrekkelijker is dan het uitkiezen van specifieke oplossingen. AI versterkt het belang van de onderlinge integratie van apps als Microsoft Teams/Google Chat en andere zakelijke oplossingen. We bespraken deze ontwikkeling onlangs uitgebreid in onze Techzine Talks-podcast:

Niet alleen winnaars

Alphabet en Google waren niet de enige partijen die hun kwartaalcijfers presenteerden. Meta zag de omzet stijgen met 27 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Toch stelde het bedrijf investeerders teleur door met zuinige voorspellingen voor het tweede kwartaal. CEO Mark Zuckerberg kwam dan ook met een reality check voor AI. Het zal namelijk nog langere tijd ontwikkeling en investeringen vereisen voordat de technologie (voor Meta) winstgevend wordt. Haar nieuwste AI-model, Llama 3, wordt gratis en open-source aangeboden.

Lees ook: Meta onthult krachtig open-source model Llama 3 en chatbot Meta AI

Het leidde tot een forse koersdaling bij Meta, een ontwikkeling die laat zien dat het meedoen aan de AI-race niet genoeg is om investeerders tevreden te stemmen. Intel moest dat eveneens doen, ondanks het feit dat er groei in alle segmenten is. Het geldt als de uitdager van Nvidia op het gebied van datacenter-GPU’s naast AMD, terwijl het hoop kan putten uit het feit dat de pc-markt eindelijk opkrabbelt na twee armetierige jaren. De hoop is gevestigd op de AI-pc, dat de bredere gebruikersadoptie van AI zou moeten aandrijven. Vooralsnog lijken klanten zich vooral bezig te houden met AI-mogelijkheden in de cloud, niet lokaal.