Het bedrijf dat Farquhar 23 jaar geleden samen met Mike Cannon-Brookes oprichtte, moet het binnenkort zonder zijn dagelijkse betrokkenheid doen.

Farquhar stopt op 31 augustus van dit jaar als co-CEO. Cannon-Brookes was al die jaren de andere co-CEO en zal na het vertrek van Farquhar verder gaan als enige CEO. Farquhar zal daarna betrokken blijven bij Atlassian in de raad van commissarissen en als “speciaal adviseur”. De precieze invulling van de rol als speciaal adviseur wordt echter niet verder gespecificeerd in de aankondiging over het stoppen als CEO.

Na zijn vertrek zal Farquhar ook breder betrokken blijven bij de IT-wereld. “Ik kijk ernaar uit om wat tijd door te brengen met mijn jonge gezin, de wereld te verbeteren via filantropie met Skip Foundation en Pledge 1%, te investeren met Skip Capital, en andere tech-CEO’s te begeleiden”, aldus de nu nog co-CEO. Skip Foundation en Skip Capital zijn organisaties van de Atlassian-oprichter waarmee hij andere ondernemers helpt, onder andere via investeringen.

Prestaties

Het vertrek van Farquhar valt samen met de presentatie van de kwartaalcijfers. Atlassian boekte in het afgelopen financiële kwartaal een omzet van 1,19 miljard dollar (1,1 miljard euro), wat een jaar-op-jaar groei van 30 procent betekent. Vooral de inkomsten uit abonnementen stegen in de afgelopen drie maanden fors, namelijk 41 procent. Dat kan als een goed teken gezien worden, aangezien de klanten van Atlassian in een overgangsfase zitten van on-premises naar de cloud.

Desondanks konden de ontwikkelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur en de financiële cijfers investeerders niet overtuigen. De aandeelwaarde van Atlassian daalde nabeurs met meer dan 6 procent.

