Ontwikkelaar maakt Pokémon-game die via Lightning Network werkt

Ontwikkelaars vinden steeds nieuwe manieren om de blockchain-technologie Lightning Network uit te proberen. Zo heeft softwareontwikkelaar João Almeida de game Poketoshi ontwikkeld. Dat is een platform waarmee je via het Lightning Network de klassieke Pokémon-game van Nintendo kunt spelen.

De game wordt gehost op het streamingplatform Twitch en werkt net als de andere Twitch Plays Pokémon-games. In de chatroom voeren gebruikers commando’s in, die door de game uitgevoerd worden. In Poketoshi worden de commando’s ingevoerd via een virtuele Lightning-controller.

Betalen per commando

Gebruikers kunnen een reeks commando’s invoeren via de controller en moeten per commando 10 Satoshi betalen. Betalingen lopen via OpenNode, de bitcoin-betaalverwerker voor handelaren. De Lightning-controller maakt de game-ervaring niet veel beter, maar is er vooral op gericht om te demonstreren hoe makkelijk het Lightning-netwerk kan werken voor snelle en goedkope transacties.

Lightning Network is dan ook ontwikkeld als extra laag bovenop de blockchain van een cryptovaluta, om transacties sneller en goedkoper te laten verlopen. De technologie verkeert nog een vroeg stadium van testen, maar de resultaten lijken veelbelovend. De capaciteit van het netwerk overschreed in april de 150.000 dollar.

Rivaliteit

Er is al langere tijd sprake van een rivaliteit tussen mensen die voorkeur hebben voor het Lightning Network, en diegenen die kiezen voor Bitcoin Cash. Poketoshi-gebruikers bedachten dan ook geinige manieren om iets met die onderlinge rivaliteit te doen. De ingame-rivaal van de hoofdpersoon werd bijvoorbeeld BCASH genoemd.

Verder is dit niet de eerste keer dat een ontwikkelaar een geinige manier ontwikkeld heeft om het Lightning Network te testen. Eerder ontwikkelde iemand een tekenbord dat aangedreven werd door Lightning en bedacht iemand een snoepautomaat die via hetzelfde netwerk draaide.