Amerikaanse staat Ohio accepteert bitcoin als betaalmiddel voor belastingen

Voor het eerst is er in de Verenigde Staten een staat die bitcoin accepteert als betalingsmiddel voor belastingen. Vanaf vandaag kunnen bedrijven in de staat hun belastingen afbetalen via de site ohiocrypto.com. Dat meldt The Wall Street Journal vandaag.

Betalingen via het platform zullen niet direct verwerkt worden door de staat Ohio. In plaats daarvan verlopen ze via het blockchainplatform BitPay Inc., dat de bitcoin-betalingen omzet naar Amerikaanse dollars. Er zijn 23 soorten belastingen die door bedrijven afbetaald kunnen worden met behulp van bitcoin, waaronder die op sigaretten, tabak, brandstof en de btw.

Blockchain-economie

De beslissing om bitcoin te accepteren als manier om belastingen te betalen, komt volgens Ohio State Treasurer Josh Mandel voort uit “de bredere ambities van de staat om een tech-vriendelijker imago rond zichzelf te bouwen”. Volgens de site NPR hoopt de staat ook een lokale economie te bouwen rond blockchaintechnologie.

“Als je een blockchain-startup hebt, dan is dit de plek waar je die wil beginnen”, aldus Bernie Moreno. Hij is de figuur achter de pogingen om bitcoin en blockchain breder geaccepteerd te krijgen binnen Ohio. “Als je ergens gaat investeren in een blockchain-startup, dan is dit wat mij betreft de plaats waar je dat moet doen. Als je een ontwikkelaar bent, of een student die zich bezig wil houden met de ontwikkeling van blockchain, dan wil je dat in Cleveland doen”.

Here to stay

Dat bitcoin geaccepteerd wordt als manier om belastingen te betalen, wil niet zeggen dat de cryptovaluta in heel de Verenigde Staten een wettelijk toegestaan betaalmiddel is. Wel is het een indicatie dat bitcoin niet zomaar zal verdwijnen. Toch gaat het tegelijk niet zo goed met cryptovaluta.

De afgelopen weken fluctueerde de waarde van bitcoin nogal. Waar begin dit jaar de waarde een hoogtepunt van bijna 23.000 dollar bereikte, ligt die momenteel nog niet eens op 4.000 dollar per bitcoin. Dat komt door aanhoudende hacks van cryptobeurzen en wallets.