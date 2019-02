Amazon Web Services (AWS) heeft vijf nieuwe bare metal instance opties aan zijn Elastic Compute Cloud toegevoegd, schrijft TechCrunch. De nieuwe types zijn gemaakt voor workloads die direct toegang tot de processor en onderliggende hardware nodig hebben, terwijl schaalbaarheid en security gegarandeerd.

Bij Infrastructure as a Service wordt veelal betaald voor een virtuele machine die in een omgeving staat die door meerdere mensen of bedrijven gehuurd wordt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een gedeelde set aan resources. Maar als een klant meer controle wil, heeft die mogelijk behoefte aan een systeem waarbij zij de controle hebben over de gehele set aan resources. Dat is de bare metal-aanpak.

Over het algemeen wordt er meer betaald voor een dergelijke dienst, omdat er meer controle is over de processor, de opslag en andere resources op de eigen onderliggende server. Dit is dan ook een onderdeel van diverse producten die alle cloudaanbieders bieden. Zo is er een mogelijkheid voor een standaard virtuele machine met weinig controle over de hardware, maar ook een voor bare metal met veel meer controle over de onderliggende hardware. Dit is iets wat bedrijven nodig hebben als ze bepaalde workloads naar de cloud verhuizen.

Nieuwe instances

AWS zegt zelf in een blogbericht waarin de instances aangekondigd werden, dat ze bedoeld zijn voor zeer specifieke use cases. “Bare metal instances laten EC2-klanten applicaties draaien die voordeel halen uit deep performance analysis-tools, gespecialiseerde workloads die directe toegang tot bare metal-infrastructuur nodig hebben, legacy workloads die niet ondersteund worden in virtuele omgevingen en licensing-restricted tier 1 business critical applications.”

De vijf nieuwe producten, genaamd m5.metal, m5d.metal, r5.metal, r5d.metal en z1d.metal, bieden verschillende resources. Zo biedt z1d.metal als enige maximaal 4,0 GHz bij de sustained all-core turbo, terwijl dat bij de andere instances 3,1 GHz is. Ook zijn er verschillen in geheugen en opslag.

De nieuwe instances zijn vanaf nu beschikbaar als on-demand, gereserveerd of spot instances, afhankelijk van de eisen die gesteld worden.