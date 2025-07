SentinelOne brengt AI-aanbod naar nieuwe categorie op AWS Marketplace

Amazon Web Services (AWS) voegt een nieuwe categorie toe aan de eigen Marketplace. Dat is de plek waar klanten vanuit hun AWS-account diensten van derden kunnen afnemen. Deze nieuwe categorie speelt in op de opkomst en populariteit van AI. SentinelOne wil vanaf het begin aanwezig zijn in deze nieuwe AI Agents and Tools-categorie. Het maakt er CNAPP en AI SIEM en daarmee ook Purple AI beschikbaar voor AWS-klanten.

De banden tussen SentinelOne en AWS zijn in het algemeen behoorlijk sterk. We schreven recent nog over de AWS Security Hub, waar SentinelOne (en vele andere securityspelers overigens) launch partner van was. Verder heeft SentinelOne zich aangesloten bij het ISV-programma van AWS dat ervoor moet zorgen dat softwaremigraties veilig kunnen plaatsvinden.

Vorig jaar tijdens het eigen OneCon-evenement kondigde SentinelOne en AWS een zogeheten Strategic Collaboration Agreement (SCA) aan. Het belangrijkste onderdeel van die SCA was dat Purple AI, de AI-analist die SentinelOne heeft ontwikkeld, gekoppeld werd aan Amazon Bedrock (de volledig beheerde dienst waar AWS een hele rits Foundation Models aanbiedt aan klanten). Met andere woorden, klanten kunnen nu zelf kiezen welk Foundation Model in Amazon Bedrock gebruikt wordt door Purple AI.

Zoals hierboven al aangegeven, het is niet gek dat SentinelOne naar AWS toetrekt. Deels omdat AWS nu eenmaal een zeer grote speler is, maar zeker ook omdat er op het gebied van samenwerkingen en integraties met hyperscalers niet enorm veel keuze is. Microsoft is een rechtstreekse concurrent voor SentinelOne en ook Google roert zich nogal op de securitymarkt. AWS is op zijn beurt ook erg actief als het gaat om dit soort samenwerkingen, juist omdat het klanten uiteindelijk ook een compleet aanbod wil kunnen doen.

SentinelOne biedt Singularity Cloud Security (de CNAPP van het bedrijf) en Singularity AI SIEM al aan binnen de AWS Marketplace. Het nieuws van vandaag is dat het deze componenten ook aan gaat bieden in de nieuwe AI Agents & Tools-categorie. Hiermee lijken zowel AWS als SentinelOne in te willen spelen op AI als onderscheidende factor in inkoopprocessen van organisaties. Dat wil zeggen, men gaat ervan uit dat organisaties steeds vaker AI in software en tools willen hebben die ze inkopen. Het idee is dan dat AWS-klanten in die nieuwe categorie aan hun trekken kunnen komen. Uiteindelijk lijkt het vooral een extra manier te zijn voor SentinelOne om bij potentiële klanten op de radar te komen.

Met Singularity Cloud Security en Singularity AI SIEM komt er echter ook nog iets anders mee vanuit SentinelOne, namelijk Purple AI. Dat is een van de paradepaardjes van het bedrijf. Het gaat zelfs zo ver dat het Purple AI een heuse AI-analist noemt, niet slechts een AI-assistent. We hebben inmiddels een aantal demo’s gezien (en zelf ook een paar gedaan) en in die omgevingen en omstandigheden was Purple AI erg accuraat en snel. Uiteraard moeten we demo-omgevingen altijd met een korreltje zout nemen. Uiteindelijk zijn de prestaties in een ‘echte’ omgeving doorslaggevend.

Hoe dan ook, vanaf nu kunnen AWS-klanten het Singularity-aanbod van SentinelOne op meerdere plaatsen in de AWS Marketplace afnemen. Ze hoeven hiervoor de AWS-omgeving niet te verlaten.