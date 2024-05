De technologie van TruEra helpt bij het evalueren van de kwaliteit van de input en output van large language models (LLM’s).

Snowflake wil hiermee inspelen op de noodzaak dat de toepassingen van AI daadwerkelijk geschikt zijn voor gebruik in de praktijk en hoog blijven presteren in productie. “Bedrijven moeten niet alleen zorgen voor nauwkeurige, betrouwbare en waardevolle resultaten, maar ook kritieke problemen als bias, hallucinaties en toxiciteit aanpakken en beperken”, aldus Snowflake. Volgens het bedrijf is het voor de acceptatie cruciaal om aan te tonen dat AI betrouwbaar en goed presteert.

Uitbreiding Data Cloud

Na eerdere introducties om de ontwikkeling en het gebruik van AI verder te brengen, gaat Snowflake nu met de overname van TruEra verder investeren in kwaliteitsverbetering. De Data Cloud kan daardoor nieuwe functies krijgen voor het evalueren, monitoren en debuggen van modellen en apps. Dit kunnen gebruikers doen in de ontwikkelingsfase, maar ook als de modellen en apps al in productie draaien.

Snowflake had de Data Cloud eerder voorzien van mogelijkheden voor data governance. Deze moeten de accuraatheid en betrouwbaarheid van data die gebruikt wordt voor het trainen van modellen verbeteren.

De observability-opties van TruEra beloven daar een aanvulling op te zijn. Zo moet TruEra vooral op LLM-vlak helpen door experimentevaluatie te brengen naar toepassingen als vraagbeantwoording, samenvattingen, RAG-gebaseerde applicaties en agent-gebaseerde applicaties. De technologie kan ook gedetailleerde inzichten bieden om modelprestaties en -accuraatheid te verbeteren door anomalieën te identificeren.

Het is niet bekend hoeveel Snowflake precies betaalt voor TruEra. Het personeel en de drie oprichters van TruEra, Anupam Datta, Shayak Sen en Will Uppington, zullen aanblijven om de observabilitymogelijkheden naar de Data Cloud te brengen.

Groei Snowflake

Snowflake maakte de overname van TruEra gelijktijdig bekend met de presentatie van de kwartaalcijfers. Die lieten zien dat het bedrijf voorlopig blijft groeien. Jaar-op-jaar zag het bedrijf zijn omzet met 33 procent toenemen naar 829 miljoen dollar (765,5 miljoen euro). Daarmee werd de verwachting van de markt van 788 miljoen dollar overtroffen. Nabeurs steeg het aandeel Snowflake dan ook met meer dan 4 procent. Het nettoverlies was daarentegen minder rooskleurig, met een resultaat van 317 miljoen dollar verlies.