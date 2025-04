Amazon maakt Nova AI-modellen toegankelijk

Amazon vereenvoudigt de toegang tot zijn frontier intelligence-modellen met de lancering van nova.amazon.com. Dit nieuwe platform stelt ontwikkelaars in staat om de geavanceerde AI-modellen van Amazon Nova te verkennen. Daarnaast introduceert het bedrijf de Amazon Nova Act SDK, waarmee agents ontwikkeld kunnen worden die acties uitvoeren in webbrowsers.

Amazon Nova is een reeks generatieve AI-modellen die eind vorig jaar werd geïntroduceerd. Via het nieuwe platform nova.amazon.com kunnen gebruikers met een Amazon-account direct aan de slag met de verschillende modellen om tekst, afbeeldingen en video’s te genereren.

Nieuw is de introductie van Amazon Nova Act, een AI-model dat speciaal is getraind om acties uit te voeren binnen een webbrowser. Hiermee zet Amazon een belangrijke stap in de richting van agentic AI, waarbij AI-systemen zelfstandig taken kunnen uitvoeren. De Amazon Nova Act SDK wordt nu als research preview vrijgegeven, zodat ontwikkelaars kunnen experimenteren met een vroege versie van dit model.

Eenvoudige toegang voor verschillende gebruikers

Volgens Amazon ontstaat met nova.amazon.com een eenvoudige manier om de verschillende modellen te ervaren. Het kan bijvoorbeeld handig zijn als je een ontwikkelaar bent die modelgedrag test of een developer die wil experimenteren met een agent.

Voor tekstoutput kunnen gebruikers op ‘New Session’ klikken en hun modelkeuze selecteren in de dropdown in de linkerbovenhoek. Voor creatieve output kunnen ze op ‘Generate Image’ klikken om toegang te krijgen tot Amazon Nova Canvas, of op ‘Explore Video Gallery’ om de soorten hoogwaardige video’s te ontdekken die ze kunnen maken met Amazon Nova Reel in Amazon Bedrock.

Tip: Amazon Nova-modellen kunnen omgaan met tekst, foto’s en videos