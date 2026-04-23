AWS Bedrock AgentCore krijgt managed harness en CLI voor AI-agents

AWS breidt Amazon Bedrock AgentCore uit met een managed agent harness, een nieuwe CLI en pre-built coding skills. Ontwikkelaars kunnen nu in drie API-calls een werkende AI-agent opzetten, zonder zelf orkestratiecode te schrijven.

Wie een AI-agent wil bouwen, moet daarvoor doorgaans dagen aan infrastructuur besteden voordat het ding ook maar één taak kan uitvoeren. Compute, sandboxing, authenticatie, persistent storage, die bouwstenen moeten teams zelf aan elkaar knopen. Pas daarna konden ze nagaan of de agent überhaupt nuttig was. AWS wil dat patroon doorbreken met nieuwe functionaliteit in AgentCore, het platform binnen Amazon Bedrock voor het bouwen en deployen van AI-agents.

Managed harness: van idee naar werkende agent in minuten

Het nieuwe managed agent harness vervangt het handmatige opzetten van de agent-infrastructuur door een configuratie via drie API-calls. Ontwikkelaars definiëren welk model de agent gebruikt, welke tools beschikbaar zijn en welke instructies gelden. AgentCore zet vervolgens compute, tooling, memory, identity en security voor je klaar. Een ander model proberen of een tool toevoegen is een aanpassing in de config, geen herschrijving van code.

De harness draait op Strands Agents, het open source-framework van AWS en ondersteunt gangbare frameworks zoals LangGraph, LlamaIndex en CrewAI. Voor teams die meer controle willen, biedt AgentCore de mogelijkheid om over te stappen van config naar code-defined harness, op hetzelfde platform, met dezelfde microVM-isolatie. Sessie-state wordt bewaard op een duurzaam filesysteem, zodat agents midden in een taak kunnen pauzeren en later verdergaan.

“Voorheen kostte het prototypen van elke nieuwe agent dagen aan orkestratiecode en het opzetten van de infrastructuur voordat we een idee konden valideren”, zegt Rodrigo Moreira, VP of Engineering bij VTEX. “We kunnen agentideeën nu binnen enkele minuten in plaats van dagen valideren.”

CLI en coding skills ronden het plaatje af

Naast de harness introduceert AWS een nieuwe AgentCore CLI waarmee ontwikkelaars de volledige levenscyclus, van prototype tot productie, vanuit één terminal beheren. Deployments verlopen via infrastructure as code met CDK-ondersteuning. Terraform-integratie volgt later. Wat lokaal getest is, draait identiek in productie.

Tot slot introduceert AWS pre-built coding skills voor AgentCore. Die geven coding assistants Claude Code, Codex en Cursor actuele kennis over AgentCore best practices, zodat aanbevelingen aansluiten bij hoe het platform bedoeld is te gebruiken en niet alleen bij welke API-endpoints bestaan. Kiro bevat deze skills al als ingebouwde Power.

De managed agent harness is vandaag in preview beschikbaar in US West (Oregon), US East (N. Virginia), Asia Pacific (Sydney) en Europa (Frankfurt). De CLI en het persistent agent-filesysteem zijn beschikbaar in alle commerciële AWS-regio’s waar AgentCore wordt aangeboden. Coding skills volgen voor eind april. Er zijn geen extra kosten voor de CLI, harness of skills. Gebruikers betalen alleen voor de gebruikte resources.