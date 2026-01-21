Sumo Logic komt met data pipeline-apps voor Snowflake en Databricks

Sumo Logic kondigt twee nieuwe apps aan voor Snowflake en Databricks. De Snowflake Logs App en Databricks Audit App moeten teams beter inzicht geven in hun data pipelines. Daarmee kunnen ze sneller problemen oplossen en securityincidenten detecteren op de dataplatformen.

Security-, operations- en datateams hebben realtime inzicht nodig in gebruikersactiviteit, configuratiewijzigingen en mogelijke bedreigingen. De nieuwe apps breiden Sumo Logic’s dekking voor Databricks en Snowflake uit. “Databricks en Snowflake zijn essentieel voor de datastrategieën van veel van onze klanten, vooral met de toename van AI-gebruik”, zegt Keith Kuchler, Chief Product and Technology Officer van Sumo Logic. De apps geven volgens hem uniforme, realtime zichtbaarheid over hun data warehouse-platforms.

Inzicht in Snowflake

Snowflake biedt een volledig beheerd dataplatform, maar Sumo Logic-gebruikers missen vaak inzicht in prestaties, inlogactiviteit en operationele gezondheid. De Sumo Logic Snowflake Logs App analyseert inlog- en toegangsactiviteit om afwijkingen of verdacht gedrag te identificeren. Daarnaast optimaliseert het datapipelines met inzichten in langlopende of falende queries. Teams kunnen logdata centraliseren voor gemakkelijkere correlatie tussen applicaties, cloudservices en dataplatforms.

Met realtime dashboards en alerts kunnen teams sneller problemen oplossen, betrouwbaarheid verbeteren en meer waarde uit hun Snowflake-investering halen. Voor organisaties die worstelen met kostenbeheersing van hun data warehouse, biedt de app ook inzicht in resource-gebruik.

Security voor Databricks

Databricks fungeert als unified platform voor data, analytics en AI. Voor klanten die het platform gebruiken voor zeer gevoelige workloads is inzicht in gebruikersgedrag en configuratiewijzigingen cruciaal. De Sumo Logic Databricks Audit App geeft gecentraliseerde zichtbaarheid in gebruikersactiviteit, job-uitvoering, toegangspatronen en administratieve operaties.

Het platform detecteert realtime ongeautoriseerde toegangspogingen, privilege-escalaties en afwijkend gedrag. Snellere incident-onderzoeken zijn mogelijk met visualisaties die activiteit over meerdere workspaces contextualiseren. Security- en compliance-teams kunnen zo effectiever kritieke bedreigingen identificeren, detectietijd verlagen en een sterke beveiligingspositie behouden.

De Databricks Audit App en Snowflake Logs App zijn nu beschikbaar in de Sumo Logic App Catalog.

Tip: Sumo Logic brengt Mo Copilot naar DevSecOps