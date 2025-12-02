Sumo Logic Dojo AI krijgt agents voor security operations

Sumo Logic brengt nieuwe AI-agents naar Dojo AI. De SOC Analyst Agent, Knowledge Agent en Model Context Protocol Server moeten securityteams helpen bij het verminderen van alert fatigue en het versnellen van onderzoeken.

Moderne security operations centers worstelen met een perfecte storm van complexiteit. Groeiende waarschuwingsvolumes, gefragmenteerde tools en druk om sneller te reageren. Sumo Logic’s Dojo AI brengt controle in deze hectische omgeving door agentic AI, log intelligence en modelintegratie te combineren.

De nieuwe agents volgen op de eerdere lancering van Dojo AI eerder dit jaar. Het platform is een enterprise-grade systeem dat securityteams in staat stelt om de hoogst prioritaire securityproblemen binnen hun organisatie te analyseren. Agents kunnen binnen de Dojo AI signalen verwerken en contextbewuste antwoorden ontwikkelen.

Drie nieuwe agents

De SOC Analyst Agent past agentic AI-redenering toe om triage en onderzoek te stroomlijnen. Hij levert uitspraken over de ernst van waarschuwingen, verzamelt gerelateerde activiteit en presenteert context voor analisten. Door ruis en repetitieve reviews eruit te filteren, kunnen analisten zich concentreren op echte bedreigingen en mogelijk snellere, consistente resultaten behalen.

De Knowledge Agent biedt directe, AI-aangedreven antwoorden op ‘how-to’-vragen in natuurlijke taal. Gebruikers ontvangen via Mobot, de conversatie-interface van Dojo AI, eenvoudige, citeerbare antwoorden uit documentatie en productkennis. Dat moet self-service efficiënter maken en platformadoptie versnellen.

De derde toevoeging is de Sumo Logic Model Context Protocol Server. Deze breidt Dojo AI uit naar een verbonden, agentic ecosysteem. Organisaties kunnen hun eigen copilots, proprietary modellen en AI-systemen van derden integreren, terwijl ze de schaal, consistentie en security van Sumo Logic behouden.

De SOC Analyst Agent en MCP-server zijn momenteel beschikbaar in bèta en prototype voor geselecteerde klanten. Algemene beschikbaarheid staat gepland voor 2026. De Knowledge Agent is vanaf vandaag beschikbaar binnen het Sumo Logic-platform.